Důvod odvolání realizačního týmu reprezentace? Nevhodně zvolený program akce

Exekutiva rozhodla o odvolání realizačního týmu v čele s hlavními trenéry Janem Filipem a Danielem Kubešem poté, co vyhodnotila předložené zprávy a vyslechla zástupce reprezentace. K situaci se vyjádřili trenéři, tři hráči, kapitán Ondřej Zdráhala, brankář Martin Galia a Vojtěch Patzel, manažer Adam Štegl a lékař Petr Holub.

"Po vyhodnocení kompletních informací konstatovala exekutiva pochybení managementu reprezentačního družstva mužů, které mělo příčinnou souvislost s neúčastí mužstva na mistrovství světa. Jednotlivá pochybení spočívala v nevhodně zvoleném programu akce, následné chybné reakci na zhoršující se pandemickou situaci ve společnosti a přechod České republiky do 5. stupně protiepidemického systému a nevyčerpání všech možností pro dosažení jasně definovaného cíle v podobě účasti České republiky na mistrovství - zřízení druhého týmu v jiném místě," uvedla exekutiva v prohlášení.

"Exekutiva si váží vyjádření obou trenérů, ve kterém se přihlásili k osobní odpovědnosti za plánování a organizaci přípravy týmu na šampionát. Současně si je vědoma dlouhodobé kvalitní práce obou trenérů, dosažených úspěchů a jejich snahy v oblasti zvyšování úrovně české házené. Výše uvedené pochybení však těsná většina z členů exekutivy považuje za neakceptovatelné selhání, nevratné poškození jména české házené v České republice i na mezinárodní úrovni," stojí v prohlášení.

Dalo se tomu předejít

O situaci vedli funkcionáři velkou diskuzi. "Exekutiva si těsnou většinou myslí, že se tomu dalo předejít. Proto odvolala realizační tým. Já jsem hlasoval proti. Rozhodl jsem se rezignovat, protože s tímto řešením nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že poškodí českou házenou," řekl ČTK Chvalný.

"Můžeme to hodnotit tak, že se realizační tým asi úplně správně nerozhodl, když tým neodletěl. Ale jsem přesvědčen, že je to v současnosti neprobádaná situace, že na to neexistuje schéma, když se vám to dostane do týmu. Osobně to vnímám tak, že to rozhodnutí je příliš tvrdé a našel by se asi jiný způsob. Jsem ve velmi složité situaci," dodal Chvalný.

Vedle něj rezignovali další tři zástupci devítičlenné exekutivy - předseda reprezentační komise Daniel Čurda, předsedkyně metodické komise Ilona Hapková a předseda soutěžní komise Petr Novák. Ten nicméně stejně jako Chvalný ještě po zůstane ve vedení po zákonnou dobu, která je 60 dní, než bude připravena volební konference.

Dvanáct nakažených hráčů

Národní tým zrušil účast na světovém šampionátu v Egyptě minulý týden pouhý den před odletem do dějiště turnaje. V kádru bylo 12 hráčů nakažených koronavirem, další pětice měla jiné zdravotní problémy. Pozitivní byli i oba trenéři Filip s Kubešem. Realizační tým doporučil exekutivě odřeknout účast na mistrovství a ta to schválila.

Český celek na šampionátu nahradila Severní Makedonie. Kvůli nákaze koronavirem v týmu do Egypta neodletěla ani reprezentace USA, v úvodu rozehraného turnaje pak odstoupily Kapverdy.

Český tým se sešel na konci prosince, kdy ještě bez některých opor sehrál přípravné utkání na Slovensku. S koronavirem se potýkal od začátku ledna od úvodu závěrečné přípravy na šampionát. Kvůli covidu-19 nemohli reprezentanti odehrát úvodní dva zápasy evropské kvalifikace proti Faerským ostrovům, které byly odloženy. Mužstvo poté doplnili náhradníci, ale i u nich se při trénincích objevily zdravotní potíže.

Bývalí reprezentanti Filip s Kubešem vedli národní tým od léta 2014 a vloni v lednu s nimi vedení svazu prodloužilo smlouvu o další tři roky. Největšího úspěchu se svými svěřenci dosáhli před třemi lety šestým místem na evropském šampionátu. Chvalný stál v čele svazu od dubna 2018, kdy se vrátil do funkce po pěti letech. České házené už předtím šéfoval mezi roky 2001 až 2013.

O nových trenérech zatím není jasno. "Dnes to nebylo na pořadu dne, ale předpokládám, že v brzkých dnech to na pořadu dne bude. Nároďák v této chvíli nemůže zůstat bez nějaké jasné perspektivy," dodal Chvalný.