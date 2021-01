Volejbalistka Mlejnková útočí se Stuttgartem na titul

Mistrovský titul jí přeje snad asi každý. Po dvou letech v Polsku se Michaela Mlejnková vrátila do Německa, kde už třikrát brala ligové stříbro. V letošní sezoně je se Stuttgartem po polovině základní části ve vedení. „Titul je jasným cílem. Máme jeden z nejsilnějších týmů, můžeme si to zkazit jedině samy," říká česká reprezentantka, kterou ještě čekají zajímavé zápasy v Lize mistrů.

Vypadalo to na ideální návrat. Nejlepší česká volejbalistka si před sezonou vybrala jako další působiště bundesligový Stuttgart, který navíc vedl Řek Giannis Athanasopoulos. Temperamentního trenéra zná dobře z českého národního týmu. Jenže oblíbený kouč po několika měsících odešel. „Hodně mě to překvapilo a taky mrzelo. Patrně se projevily neshody z předchozích let v rámci vedení klubu. Nevydržel to a sám se rozhodl klub opustit," vzpomíná Mlejnková. Trenéra Athanasopoulose, který vyžadoval pro hráčkách zejména neustálou komunikaci a dobrou atmosféru, vystřídal Nor Tore Aleksandersen.

A rozdíly byly patrné. „Chce po nás úplně jiné věci, detailně řešíme blok a obranu, strašně moc trénujeme. Byly jsme vyčerpané psychicky i fyzicky. Předtím jsme trénovaly dvakrát denně hodinu a půl, teď makáme dvě a půl hodiny. Je to znatelný skok," popisovala česká smečařka. Odlišné metody se ale projevily. Stuttgart je ve vedení ligy, tři body za ním jsou Drážďany, ze dvanácti zápasů prohrál pouze jediný.

Volejbalistka Michaela Mlejnková válí v Německu za Stuttgart.

Český volejbal

„Každá víme, co přesně máme dělat na hřišti. Když se to dodržuje, tak to funguje skvěle. Když někdo začne dělat něco jiného, je to horší. Záleží také na tom, jak kdo je z těch tréninků unavený," dodala s úsměvem Mlejnková, která v minulosti se Stuttgartem skončila pokaždé těsně pod vrcholem. Teď věří, že by to mohlo vyjít...

„Také v Lize mistrů se nám dařilo, poradily jsme si s Dynamem Moskva. Potvrdily jsme, že je možné porážet favority a čekají nás zápasy v Rusku ve druhé skupině. V bundeslize bude rozhodovat hlavně náš výkon, jak budeme mentálně silné," dodala.

Po dvou sezonách strávených v Polsku může navíc porovnávat. Jaký je tedy rozdíl mezi soutěžemi? „V Německu jsou více zaměření na taktiku a přijde mi to zde rychlejší. V Polsku většina týmů hraje jednodušeji a pomaleji. A také celá německá liga se posunula. Úroveň se zvedla," prozradila nejlepší česká volejbalistka.

Mrzí ji vlastně jedna jediná věc – kvůli pandemii nelze hrát před diváky. Přitom právě ve Stuttgartu je proslulý volejbalový kotel. „Když jsem z Německa odcházela, tak rozloučení s diváky bylo nezapomenutelné, hala byla vyprodaná. Teď si fanoušci mohou zaplatit sedačku, na kterou se nalepí zvětšené fotografie jejich tváří. Mohou být provizorně u toho... Je to lepší, hala nevypadá zcela prázdně."

Koronavir se objevil také v jejím klubu a nevyhnul se ani české hráčce. I když za dost zvláštních okolností... „V jeden den mi test ukázal, že jsem negativní. Jenže večer mi bylo špatně. Když jsem si za měsíc dělala testy na protilátky v krvi, ukázalo se, že jsem už prodělala Covid-19. Některým holkám nic nebylo a byly pozitivní a já se cítila hodně unavená a byla negativní. Divné," popisovala Mlejnková, která je v německé lize 12. nejlepší hráčkou v útočných statistikách. A druhá nejlepší z volejbalistek Stuttgartu. „Trenér mě z devadesáti procent nasazuje do základní sestavy, což mě těší."