Házenkáře povede do bojů o mistrovství Evropy kouč Trtík

České házenkáře povede v kvalifikaci mistrovství Evropy Rastislav Trtík. Staronový reprezentační kouč nahradí trenérskou dvojici Jan Filip, Daniel Kubeš, kterou vedení svazu nedávno odvolalo poté, co národní tým kvůli kvůli rozsáhlé nákaze koronavirem odřekl na poslední chvíli účast na světovém šampionátu v Egyptě. Svaz o Trtíkově jmenování informoval v tiskové zprávě.

Trtík, který trénoval reprezentaci už v letech 2002 až 2005, bude s házenkáři bojovat o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Nového stálého kouče jmenuje později nové vedení svazu, které vzejde z březnové volební konference.

"Při výběru nového kouče bylo zvažováno více variant. Většinovou podporu získal Rastislav Trtík, který je zkušeným odborníkem s bohatou trenérskou kariérou. Na klubové úrovni dosáhl výrazných úspěchů v české nejvyšší soutěži a má rovněž zkušenosti z působení v zahraničních klubech, včetně týmů z německé nebo polské ligy," uvedl člen svazové exekutivy a reprezentační komise Libor Adámek.

Jako kouč má Trtík občas velmi svérázný způsob vystupování a v době, kdy trénoval nejlepší slovenský klub z Prešova, tak dokonce podal trestní oznámení na deník Šport, potažmo jeho vydavetele Šport Press. Proč?

V sezoně 2010 měl už Prešov dávno jistý postup do play off slovenské soutěže a neochvějně válcoval všechny týmy. V posledním zápase základní části přívítal doma ŠKP Bratislava a hodně překvapivě prohrál 37:40. Šéfredaktor Športu Zdeno Simonides poté nazval Trtíka šaškem, který v průběhu zápasu dělá vše pro to, aby jeho tým prohrál.

Kromě tohoto slovenského skandálu má ale Trtík za sebou, nejen v Prešově i řadu úspěchů. Jak se mu povede u českého reprezentačního celku podruhé?

