Brankářka Kudláčková po sezoně zamíří do Dijonu

Kudláčková v Kristianstadu působila od roku 2018 a původně plánovala, že se po sezoně vrátí do Čech. Po povedených výkonech na prosincovém evropském šampionátu, kde navzdory vyřazení týmu v základní skupině dokázala zdárně zastoupit zraněnou jedničku Lucii Satrapovou, byl ale o její služby zájem.

"Před šampionátem jsem byla rozhodnutá vrátit se do Čech, dostudovat a začít život směřovat i do jiných oblastí. Ne že bych měla v plánu končit s házenou, chtěla jsem ji snad jen trochu upozadit a věnovat se trochu i něčemu jinému než sportu. Když se ale po Euru otevřely takové dveře, byl by to asi hřích alespoň nezkusit a nesplnit si ještě další metu a jiný házenkářský sen," uvedla pro svazový web Kudláčková.

Ve Francii naváže na českou brankářskou stopu, kterou tam zanechaly Lenka Černá, Barbora Raníková či Satrapová. "Důvodů, proč padla volba na Dijon, bylo několik. Je to francouzská liga, která je nejen v mých očích jednou z nejlepších v Evropě. Dijon je velmi ambiciózní klub s velkou vizí do budoucna, finančně stabilní. Nabídli mi po všech stránkách nádherné podmínky a projevili o mě veliký zájem. Taky mi nabídli pozici jedničky, i když vím, že mi ji samozřejmě nikdo nezaručí," uvedla Kudláčková.

Věří, že jí pomůže i základní znalost francouzštiny. "Měla jsem ji osm let na gymplu. To se sice na jednu stranu zdá jako dobrý základ, ale od maturity už je to přece jen sedm let, kdy jsem francouzsky ani nepípla. A musím přiznat, že jsem v tomhle úplně poctivý student nebyla. Ale základy mám a snad se mi v hlavě nějaký šuplík se základními znalostmi, i když ne úplně slavnými, přece jen otevře," dodala bývalá hráčka pražské Slavie.