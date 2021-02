Chicago - New Orleans 129:116 Chicago vyhrálo i díky trojkovému rekordu, přispěl i Satoranský

Basketbalisté mistrovských Los Angeles Lakers vyhráli v NBA nad Oklahomou 114:113 až po prodloužení, které trojkou zařídil LeBron James. Lakers se tak šestou výhrou v řadě přiblížili lídrovi soutěže Utahu, když mají shodně výher, ale o zápas více. Uspělo také Chicago, které i díky klubovému rekordu 25 trojek přehrálo New Orleans 129:116. Český reprezentant Tomáš Satoranský k tomu přispěl třemi body, dvěma doskoky a osmi asistencemi.

Lakers se proti Oklahomě dlouho nedařilo a ve druhé čtvrtině prohrávali už o 20 bodů. Ztrátu smazali až v posledních pěti minutách pod taktovkou LeBrona Jamese. Jenže 49 vteřin před koncem proměnil koš s faulem Dort a Oklahoma City šla znovu do vedení, které pak potvrdila ještě trestnými hody. Míč si však vzal James a trojkou zařídil pro Lakers prodloužení.

V něm se oba celky přetahovaly, klíčová byla trojka Wesleyho Matthewse 42 vteřin před koncem po Jamesově přihrávce. Thunder pak už jen dvoubodovým košem snížili.

Chicago předvedlo proti New Orleans povedený ofenzivní výkon podtržený 36 asistencemi. Výsledkem byly volné střely a klubový rekord 25 trojek. Devět z nich dal Zach LaVine, se 46 body nejlepší střelec dne. Jen o jednu méně přidal Coby White, autor 30 bodů. Stali se tak prvním duem v historii s alespoň osmi trojkami za zápas.

"Když se dostanete do ráže, tak je vše snazší. Pak je jen třeba střílet a střílet. Kéž by tomu tak bylo každý zápas, ale to samozřejmě nejde," řekl LaVine. "Jejich pohyb s míčem byl neuvěřitelný. Jejich útok byl skvělý a navíc všechno trefovali," ocenil soupeře Zion Williamson, který táhl Pelicans 29 body.

Jednu trojku přidal i Satoranský, který během 19 minut na hřišti především tvořil hru. A opět patřil k nejlepším hráčům svého týmu v hodnocení plus minus, když při jeho pobytu na hřišti Bulls přehráli soupeře o 17 bodů.