Volejbalisté připravili mobilní aplikaci. Původně mělo jít o bakalářskou práci

Nejrychlejší informace o oblíbené soutěži, týmu, hráčce nebo hráči. To nabízí mobilní aplikace Český volejbal. A vytvořili jí volejbalisté Marek Šulc z týmu Union Raiffeisen Waldviertel a Martin Kop z Odolena Vody, ke kterým se ještě připojil Dominik Stasiowski. „Pohybujeme se už nějaký čas ve volejbalu a milujeme ho. Ostatní sporty mají aplikace a jsou udělané velice dobře. Napadlo nás, že bychom jako bakalářskou práci připravili toto řešení pro volejbal," tvrdil Šulc, který je stejně jako jeho kamarádi student na fakultě ČVUT.

Na aplikaci začali pracovat od ledna loňského roku, první návrh předložili v červnu. A co víc – výsledek si volejbalisté obhájili také ve škole. „Sešli jsme se i s předsedou volejbalu panem Pakostou, kterému se to líbilo moc," těšilo Šulce, který dříve hrál za Lvy Praha. „Obrovská výhoda byla, že se ve volejbalovém prostředí pohybujeme. Věděli jsme, co by bylo dobré tam mít, co je zbytečné. Pointou bylo to, že jsme chtěli přinést uživatelům a i hráčům a komukoliv dalšímu jednodušší pohled na informace."

Vývoj aplikace neustrnul. V současné době již fungují streamy a live score. V blízké budoucnosti dojde i na vylepšení sekce beachvolejbalu. „Jsme moc rádi za tuto aktivitu od extraligových hráčů. Z původně bakalářské práce vzniká pomalu jeden z nejsledovanějších kanálů a stále se rozšiřuje. Aplikace je určena fanouškům, ale nezapomínáme ani hráče a trenéry," prohlásil Marek Pakosta, předseda Českého volejbalu.