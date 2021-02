Překonal covid a těší se na milionáře. Jeden hráč Ankary je čtyřikrát dražší než náš klíčový, přiznává Pomr

O životě v nejistotě by mohl napsat knihu. Trenér a sportovní ředitel volejbalového klubu Lvi Praha Tomáš Pomr si v posledních dnech pořádně oddechl. Poprvé, když překonal nemoc covid-19, která ho na dva týdny upoutala na lůžko. Podruhé, když se dozvěděl o výjimce ministerstva zdravotnictví. Lvi nemusejí po pobytu v cizině do karantény, mohou se tak těšit na semifinále Vyzývacího poháru. Už ve středu 24. února v úvodním klání série změří v Unyp areně síly se Ziraatem Bankasi. „Skvělá zpráva. Představíme Česku fantastické soupeře disponující astronomickým rozpočtem," usmívá se Pomr.

Náběh nemoci byl u Pomra pozvolný. „Nic mi nebylo, jen jsem měl pozitivní test," vzpomíná kouč. „Zajímavé bylo, že jsem se po volném víkendu, kdy jsem dost odpočíval, cítil hodně unavený. Nepřikládal jsem tomu však výraznější váhu," líčí. Po dvou dnech lenošení choroba propukla naplno. „Užíval jsem si ji se vší parádou. Nemohl jsem dělat vůbec nic, ani spát ne. Čtyři následující dny jsem protrpěl."

Trenér Lvů není žádný bolestínek, tentokrát ovšem musel uznat: covid-19 vítězil. „To už nebyla únava, ale bolest. Měl jsem vysoké horečky. Bude to znít asi zvláštně. Sbíral jsem síly na to, abych si mohl odpočinout," vypravuje. „Bral jsem Coldrex na snížení teploty. Po něm se mi vždycky trochu ulevilo a mohl jsem na chvíli usnout. Ani na televizi jsem se dívat nemohl. Ležel jsem a pořád jen pil čaj. Vlastně jsem jen čekal, až se mi udělá lépe a půjdu si uvařit další."

Volejbalové Lvy Praha čeká svátek, pohárová bitva s tureckými milionáři.

Foto: Lvi/David Kratochvíl

Od hygieniků se dozvěděl, že má britskou mutaci covidu-19. „Asi třikrát jsme si volali. Byli až úzkostliví, asi kvůli té mutaci, její nakažlivost je veliká," líčí Pomr. Coldrex si aplikoval i ve chvíli, kdy potřeboval udělat přípravu na nejbližší zápas Lvů. Nebo, pokud jej potřeboval sledovat v televizi. To ovšem mělo i své stinné stránky. „Nepovedený výkon jsem těžce nesl. Hned mi bylo hůře," přiznává trenér s dovětkem, že dobré vystoupení Lvů mělo pro změnu léčebné účinky.

Poslední užití léku si Pomr schovával pro svou manažerskou činnost. O tom, zda Pražané nastoupí do semifinále Vyzývacího poháru, nebylo stále jasno. „Volal jsem a volal. Prostřednictvím Národní sportovní agentury jsme měli zažádáno o výjimku. Tu jsme vážně potřebovali. Nemůžeme si dovolit pětidenní karanténu, play-off extraligy začíná den po našem návratu z Ankary. Ani Turci by tady nechtěli trávit týden," míní.

V evropských pohárech se to má tak: domácí celek se stará o hostující. „Pobyt volejbalistů Ankary v Praze zajišťujeme od jejich dopravy z letiště, přes hotel, po cesty na tréninky a na utkání," vypočítává Pomr. „Bez výjimky jsme si nemohli dovolit riskovat. Pozveme si Turky, zavřou letiště, a co my tu s nimi," argumentuje.

Volejbaloví Lvi Praha si zahrají proti tureckým milionářům. Budou po utkání slavit?

Foto: Lvi/David Kratochvíl

Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví dalo sérii zelenou. Podmínka – dodržování tzv. "bubliny" – byla předem splněna. „Všichni absolvujeme PCR testy. Soupeři s nikým nepřijdou do styku. Na hotelu mají vyhrazeno samostatné patro. Odděleni budou i rozhodčí a delegát. Potkáme se až na ploše," zdůrazňuje Pomr, jenž se nemůže dočkat konfrontace s tureckými milionáři. Zdá se vám toto označení přehnané? Pak vězte, že Ziraat Bankasi je v Turecku rovněž státní banka. „Mají italského trenéra, dva holandské reprezentanty, jednoho bulharského, legendárního nahrávače tureckého nároďáku Arslana Eksiho."

Ankarský tým musí mít vysoké ambice. V roce 2018 se představil ve finále Vyzývacího poháru, nyní se netají touhou trofej získat. „Je to velkoklub. Jeden jejich hráč je čtyřikrát dražší než náš klíčový," uvědomuje si Pomr. „Jde samozřejmě o obrovské favority. I my však máme v týmu výrazné individuality, které obrovsky rostou. Sám jsem zvědavý, jak si poradíme," dodává Pomr.

Volejbaloví Lvi Praha v akci.

Foto: Lvi/David Kratochvíl

První semifinále Vyzývacího poháru mezi pražskými Lvy a Ziraatem Bankasi začíná v Unyp areně ve středu 24. února od 17:10 hodin. Přímým přenosem ho vysílá ČT sport