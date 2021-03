Kudláčková se zranila a její start v play off o MS je nejistý

"Soupeř střílel na prázdnou branku a já jsem se rozhodla, že tam ten gól prostě nepadne. Sledovala jsem míč a ve vší rychlosti jsem naběhla do zadní tyče brankové konstrukce. Mám tedy zlomenou klíční kost a dislokovanou zlomeninu zápěstí. Trochu jsem se u toho bouchla do hlavy a narazila žebra, jsem maličko potlučená," uvedla v tiskové zprávě Kudláčková.

Jak dlouho bude mimo hru, zatím není jasné. "Zápěstí se zatím podařilo srovnat zpět, teď mám na ruce dočasnou sádru a za týden mám naplánovaný kontrolní rentgen, aby se zjistilo, jestli je kost na správném místě. Pokud by to nebylo srovnané správně, muselo by se to řešit operací," řekla Kudláčková.

Gólmanka, který po sezoně zamíří do francouzského Dijonu, nicméně zůstává optimistkou a věří, že dubnovou kvalifikace stihne. "Jsou to kosti, ty srostou. Doufám, že srostou co nejdřív. Ideální by bylo, kdyby se to stihlo do dubna," doplnila Kudláčková.

Bývalá hráčka pražské Slavie zazářila na prosincovém evropském šampionátu, kde úspěšně zastoupila zraněnou jedničku Lucii Satrapovou, která stále není v pořádku. Češky sice na šampionátu nepostoupily ze základní skupiny, ale Kudláčková předváděla výborné výkony.

Reprezentantky budou v dubnovém play off usilovat o účast na prosincovém šampionátu ve Španělsku. Soupeře jim určí los 22. března ve Vídni. Češky by měly figurovat mezi nasazenými týmy.