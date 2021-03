Volejbalistky Liberce jsou bez ztráty setu v semifinále extraligy

Volejbalistky Liberce jsou prvními semifinalistkami play off extraligy. Vítězky základní části splnily beze zbytku roli favoritek ve čtvrtfinálové sérii proti Přerovu, v níž nenechaly soupeřkám ve třech zápasech ani set.

Po dvou domácích výhrách ukončil dnes Liberec sérii v Přerově, kde vyhrál 25:15, 25:21 a 27:25. "Dnes to bylo hlavně o nás. Mrzí nás poslední set, který mohl dopadnout i opačně. Musíme v příští sérii víc zabrat ve všech činnostech. Přerov nám málem sebral set a my nechceme, aby se nám tohle stávalo. V semifinále to bude ještě těžší," uvedla kapitánka Dukly Eva Svobodová.

Ve zbylých třech sériích byly dnes na programu druhé zápasy. Po úvodním domácím jednoznačném vítězství vybojoval druhou výhru Olymp Praha na hřišti Prostějova v pěti sadách. Domácí volejbalistky vedly už 2:1 na sety, ale hostující hráčky získaly zbylé sety 25:22 a 15:12 a jedno vítězství je dělí od postupu. Hvězdou duelu byla bývalá reprezentační kapitánka Aneta Kocmanová-Havlíčková, jež pomohla Pražankám k vítězství 36 body.

Volejbalistka Aneta Havlíčková se vrátila z ciziny do české nejvyšší soutěže.

ČVS

Pětisetová bitva se odehrála také v Ostravě, kde domácí tým srovnal sérii s brněnskými Šelmami. Až na druhý set skončily všechny sady nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem. Ve čtvrté sadě nevyužila Ostrava tři mečboly a hostující tým si díky vítězství 29:27 vynutil tie-break, v němž domácí volejbalistky vyhrály 15:13.

Poslední mistryně z Olomouce dělí od semifinále jedno vítězství, v sérii s KP Brno uspěly po domácí třísetové výhře tentokrát na hřišti soupeře 3:1.