V širší nominaci volejbalistů je šestadvacet hráčů

"Máme v plánu vyzkoušet v první půlce sezony více hráčů. Doba je stále nejistá, stát se může bohužel vše. A proto budu apelovat na kluky, aby byli pokud možno připraveni i v době, kdy s námi nebudou v přípravě," řekl Novák na webu svazu.

V nominaci je většina hráčů z české extraligy, které doplňuje sedm krajánků. "Ne všichni měli herní vytížení, které bych chtěl," uvedl Novák.

Volejbalisté se sejdou koncem dubna na soustředění v Českých Budějovicích a na jeho konci odehrají v Nitře přípravné zápasy se Slováky. Vrátí se na další kemp na jih Čech, který v půlce května uzavřou doma zápasy s Rakouskem.

"Pevně doufám, že se letošní reprezentační sezona uskuteční v co nejnormálnějším režimu. Je už ale teď jasné, že minimálně začátek bude ještě covidovou pandemií ovlivněn," uvedl manažer reprezentace Miloslav Javůrek. "Ve všech lokalitách budeme fungovat v bublinách, jsme připraveni testovat hráče i v průběhu soustředění, dodržovat přísná hygienická opatření. Prostě udělat maximum pro trenéra Jirku Nováka a jeho realizační tým, aby se mohli důkladně připravit," doplnil Javůrek.

Úvodní část sezony vyvrcholí Evropskou ligou. První turnaj se odehraje koncem května asi v Bělorusku a druhý začátkem června v Portugalsku. Čtvrtým účastníkem skupiny C jsou Turci. Vítěz postoupí do Final Four v Belgii.

Příprava směřuje především k mistrovství Evropy. Národní tým odehraje v roce stoletého výročí volejbalu v Česku skupinu od 3. září Ostravě.