Historický úspěch přišel po sérii selhání. Teď se Češi zahojili!

Kdyby byli pověrčiví, snad by do Dauhá ani nevyrazili. S katarskou metropolí měli Ondřej Perušič a David Schweiner nevyřízené účty. V minulém týdnu ale zapsali město na pobřeží Perského zálivu zlatým písmem do historie domácího plážového volejbalu, když dosáhli na první český mužský triumf na Světovém okruhu.