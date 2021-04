Spráskaní jako psi? Kdepak. Trenér cítí touhu Lvů po bronzové náplasti

Jakmile vešel do kabiny, pronesl krátkou řeč. „Klukům jsem zdůraznil, ať už na Karlovarsko nemyslí. Máme o co hrát. Každá medaile z extraligy je ohromně cenná," prozradil Pomr. Možná si věty mohl i odpustit, Lvi prý ani trochu nepřipomínali „spráskané psy". „Z kluků jsem cítil odhodlání. Do série půjdou s chutí," sdělil kouč. S Duklou očekává vyrovnané zápasy, trochu jiný styl hry. „Budeme se porovnávat s kvalitní obranou na síti. Liberec má středové hráče dominantnější než krajní," vypíchl. To podstatné však zůstává: „Opět bude záležet na servisu, abychom se k obraně vůbec dostali."

Lvi mají Dukle co oplácet. Jde o jediný celek, který letos neporazili. Ve dvou kláních získali jen dva sety, doma i venku po jednom. „Motivace je o to větší," ušklíbl se trenér. „Obě utkání byla smolná. Doma jsme nezvládali koncovky. Výsledek nás tehdy hodně mrzel. Do Liberce jsme jeli zdecimovaní. V průběhu duelu navíc došlo k ošklivému zranění našeho blokaře Petra Špuláka. Raději nevzpomínat."

Zlaté časy Jakuba Janoucha

To kapitán Lvů i české reprezentace Jakub Janouch má na pobyt na severu Čech krásnější vzpomínky. V dresu Dukly vybojoval před odchodem do bundesligy dva tituly. Po německém angažmá však překvapivě zamířil do Prahy. „Můj návrat do Liberce byl zvláštní. Cítil jsem nostalgii a lehký diskomfort," vyprávěl Janouch. „O Dukle nemohu říci špatné slovo. Na vyhraná play-off nikdy nezapomenu. Byli jsme pod tlakem, a když jsme pak zvedali pohár, dostavila se maximální euforie," vzpomínal.

Pod Ještědem má stále hodně přátel. Za největšího kamaráda označí Tomáše Kriška. Se slovenským reprezentantem si telefonuje minimálně jednou týdně. „Pár slov o sérii padlo, ale spíše jsme řešili mimovolejbalové věci. Naše manželky se taky dobře znají, témat je vždycky spousta," nastínil Janouch.

Soupeře označil za favority. „My můžeme jenom získat, což je ideální pozice," usmál se. Kádr Liberce nazval mimořádně zkušeným. „Můžeme počítat s tím, že je tíha situace nerozhodí," vyzdvihl. Výhodou Dukly je i to, že by se případný třetí zápas hrál na její palubovce. „Domácí prostředí dělá hodně. To jsme si potvrdili i s Karlovarskem, v Unyp areně jsme hráli o třídu lépe."

Nastavit si správně hlavy bude prý nejdůležitější. „Jsme hladoví po úspěchu. Spousta kluků od nás nemá žádnou extraligovou medaili. Můžeme posunout klubové milníky. Liberec hraje o titul každý rok, získal Český pohár. Nějaké uspokojení i zklamání tam asi proběhlo," doplnil Janouch. Série o bronzové medaile startuje na severu Čech v úterý od 18 hodin, poslední domácí zápas sezony sehrají Lvi v pátek ve stejný čas.