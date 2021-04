Volejbalisté Karlovarska vyhráli první finálový zápas extraligy

"Pomohli jsme si servisem a byli jsem docela dobrý v útoku. V ofenzivní části jsme byli perfektní, v defenzivní umíme být lepší, ale máme proti sobě kvalitního soupeře a není to jednoduchý.," zhodnotil utkání trenér Karlovarska Jiří Novák v České televizi.

V každém ze tří setů nahlodal sebevědomí Jihostroje plachtícím servisem domácí blokař Vojtěch Patočka. Karlovarsko bylo vedle podání i důraznější v útoku, v prvním setu si vypracovalo až pětibodový náskok a sadu bez problémů získalo. "Nedokázali jsme domácí moc ubránit a musíme zlepšit servis. Pak to půjde," doufal budějovický smečař Marek Zmrhal.

Wessen Keemeink z Karlových Varů v utkání s Jihostrojem České Budějovice.

Slavomír Kubeš, ČTK

Karlovarsko ale táhl Indra. Levačka třiadvacetiletého hráče úřadovala zejména ve druhé sadě a zvláště v jeho koncovce. Když už hosté srovnali na 21:21 a dělali si naději na zisk setu, Indra napálil smeč a dvě esa a set i zakončil. "Jako každý mám rád, když dostávám hodně balonů a jde to skoro samo. Doufám, že to bude pokračovat a dotáhneme to," řekl Indra.

Zleva Patrik Indra z Karlových Varů, Petr Michálek z Českých Budějovic, Lukáš Vašina z Karlových Varů a Radek Mach z Českých Budějovic.

Slavomír Kubeš, ČTK

Ve třetím setu po chybách pustili domácí soupeře do tříbodového vedení. Na nahrávku ale přišel za Wessela Keeminka poprvé zkušený Lukáš Ticháček a vítěz základní části otočil z 13:16 na 19:17. "Povedlo se střídání, hru uklidnil a kluci se semkli," řekl kouč Novák.

Esem za pomoci pásky a úspěšnými útoky byl v závěru třetí sady úspěšný polský smečař Západočechů Wiese a poslední slovo v utkání měl univerzál Indra. "Prakticky jsme ho nezablokovali a dělal si, co chtěl. A špatně jsme přijímali plachtu," řekl trenér Českých Budějovic René Dvořák.

V první utkání o třetí místo porazil Liberec pražské Lvy 3:0. Vyrovnaný první set skončil 25:23 a pak už Dukla zápasu dominovala. Bronz může tým z pod Ještědu slavit v sobotu v Praze, případný třetí zápas by se hrál 12. dubna.