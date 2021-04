Volejbalisté Karlovarska vyhráli a jsou krok od titulu

"Tajně jsem si přál, aby domácí neporazitelnost skončila Jihostroji ve finále. Klukům to zvedne sebevědomí," řekl trenér Karlovarska Jiří Novák v České televizi. "Nerad vyzdvihuji jednotlivce, cením si, že i když se nám někdy nedařilo, cestu jsme si našli. Nakonec jsme byli trpělivější a pomohla nám obranná část."

Karlovarsko se znovu spoléhalo na tvrdý servis a údernou levou ruku univerzála Patrika Indry, který zaznamenal 23 bodů, o jeden méně než v úterý. Vyrovnaný první set rozhodli hosté přesnější hrou v koncovce a při setbolu úspěšným blokem domácího kapitána Macha. "Každý udělal malou chybičku. Byli ke konci odvážnější," řekl Martin Kryštof, českobudějovické libero.

První set ve finálové sérii vybojovali Jihočeši ve druhé sadě. Poprvé lépe podávali než soupeř a udrželi koncentraci až do koncovky. Řadou vydařených bloků odskočili až do vedení 21:11 a vykřesali naději na obrat. "Zatlačili nás plachtou a my jsme odešli na přihrávce. Nesmíme je nechat rozehrát," komentoval průběh karlovarský smečař Lukáš Vašina.

To se Západočechům povedlo. Ve třetím setu se rozjel Indra a hosté si vzali taktovku zpět. K razantnímu útoku přidali trpělivou obranu a domácí odpadli. "Hodnotí se to těžko. Karlovarsko hrálo výborně a my jsme toho málo ubránili," řekl domácí trenér René Dvořák.

Svěřenci kouče Nováka poprvé extraligu ovládli v roce 2018 a znovu můžou trofej získat v pondělí ve své hale. "Nevzdáváme se. Už nemáme kam ustoupit a musíme udělat vše, abychom sérii vrátili zase k nám," řekl Dvořák. Případný čtvrtý zápas by se v Českých Budějovicích hrál 16. dubna.