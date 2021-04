Volejbalisté Českých Budějovic porazili Karlovarsko, finále rozhodne pátý zápas

Šampioni budou korunováni po pondělním utkání v Karlových Varech, které začne ve 20:20. Západočeši, kteří už vedli v sérii 2:0 a ve třetím utkání nevyužili mečbol, usilují o druhý triumf. Jihostroj může do sbírky přidat už jedenáctou trofej z nejvyšší soutěže.

"Je to hezký pocit, že si to můžeme rozdat v pátém utkání o titul. I pro diváky, kteří tady bohužel být nemůžou, tak jim můžeme dopřát kvalitní bitvu alespoň u televize," řekl budějovický trenér René Dvořák v České televizi. "Tak si to holt rozdáme v pátém utkání a je lepší hrát doma v hale, v které to známe, než venku," uvedl trenér Karlovarska Jiří Novák.

Jihočechy táhli za výhrou smečař Petr Michálek, s 22 body nejlepší hráč utkání, a Peter Ondrovič. Slovenský blokař zaznamenal 14 bodů, z toho šest úspěšných bloků. "Předvedl se výborně, ale zase to bylo dílo celého družstva," řekl domácí kouč Dvořák.

Po prvním získaném setu se už skoro České Budějovice radovaly i z výhry ve druhé sadě. Při třetím setbolu hráči Karlovarska vyškrábli míč těsně nad palubovkou a jen těžko by dostali míč přes síť, ale rozhodčí pískli dřív, než míč dopadl na zem a výměna se musela opakovat. Karlovarsko toho využilo a proměnilo pátý setbol po výborné obraně libera Kočky.

"Bohužel to rozhodčí uchvátal. My se pak víc vztekali na rozhodčí, než jsme hráli, a to bylo špatně," řekl Dvořák. Podařilo se mu tým uklidnit a v dalších dvou setech hráli Budějovičtí výborně v obraně a efektivně v útoku. "Jsme lepší a koncentrujeme se na sebe," řekl Ondrovič.

Domácí našli recept na levačku univerzála Patrika Indry, kterého na palubovce na část duelu vystřídal další levák Daniel Římal. Naopak kouči Jihostroje vyšlo rozložení univerzálů v utkání, v úvodu se dařilo zkušenému Filipu Rejlkovi, poté Kanaďanovi Adamu Schoutenovi.

"Nám teď chybí trošku tlak na Jihostroj, ale musíme si pro to dojít, tlačit se do toho a hrát všechny činnosti na sto procent," vypíchl trenér Karovarska Novák, co musí jeho tým zlepšit.