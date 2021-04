Sezona mě stojí devět milionů, říká mecenáš volejbalových Lvů Janeček

Na oficiálních stránkách VK Lvi Praha je vedený jako předseda spolku. A to není přesné označení. Úspěšný podnikatel Tomáš Janeček by tam měl mít napsáno: člověk, který se zasloužil o rozkvět klubu. Nic si nenalhávejme, bez jeho peněz by se Lvi nemohli přiřadit k absolutní špičce volejbalové extraligy. Letošní ročník zakončili na čtvrté příčce, přestože před sezonou vyhlásili útok na titul.

Nebylo vaše předsezonní prohlášení příliš sebevědomé?

Vůbec ne! Řekl jsem, že chceme titul. Tím jsem nemyslel, že ho určitě vyhrajeme. Dali jsme jasně najevo, jaké jsou ambice klubu. A ty jsou vážně nejvyšší.

Považujete sezonu za úspěšnou?

Považuji. Účast v semifinále odděluje úspěch od neúspěchu. Jednou věcí je, že jsme se dokázali dostat do semifinále extraligy a druhou, abychom v něm figurovali dlouhodobě. To je dobrý základ, další krok je profesionalizace. Tak aby šance, že vyhrajeme my, Vary, Budějovice nebo Liberec, byla stejná.

Volejbaloví Lvi Praha brali v extralize čtvrté místo.

Lvi/David Kratochvíl

Takový je i váš cíl pro příští sezonu?

Přesně tak. Druhá věc je Challenge Cup. Dokázali jsme se dostat do semifinále a jen zlatý set nás dělil od finále. To je něco, co považuji za veliký úspěch, který je i v Evropě ceněný. Určitý nadstandard.

Tým jste sestavovali podle vlastní statistické aplikace SmartVolley. Osvědčila se?

Extrémně. Nejde jen o to, jak silný tým je, ale kolik stojí. Musíme najít dobrý poměr cena/výkon. Je potřeba připomenout, že semifinálové zápasy a sérii o třetí místo jsme hráli v šesti lidech. Sílu, kterou jsme měli, i tu smartvolleyovou, jsme ukázali nejvíce v Challenge Cupu. Vzhledem k absencím je patrné, že jsme měli na víc. Pravý potenciál jsme ukázali jen v evropských pohárech.

Chtěli jste SmartVolley prodat do ciziny. Podařilo se?

Podařilo se nám navázat kontakty v zahraničí, což je první krok. K tomu, mít prodanou licenci, vede dlouhá cesta. Je důležité si ji projít krok po kroku, nic neuspěchat. Víme, že produkt kvalitu má, hledáme cesty, jak ho dostat k cílovému klientovi. Tím je pro mě někdo, jako jsem já, komu jde o to, aby měl tým postavený v dobrém poměru cena/výkon. Jiný typ cílového klienta může být někdo, kdo jednoduše chce nejlepší hráče a jejich cenu neřeší. Nejde o žádnou marketingovou věc, nespěcháme na prodej. Víme, že potrvá, než se SmartVolley dostane tam, kam má.

Trenér a sportovní ředitel volejbalového klubu Lvi Praha Tomáš Pomr obklopený svými svěřenci.

Foto: Lvi/David Kratochvíl

Jen vy víte, kolik stojí čtvrté místo v extralize. Prozradíte částku?

Nemám to detailně spočítané, ale jde o sumu okolo devíti milionů korun. Pokud se koukneme na loňskou sezonu, tak rozdíl nebyl veliký. Tehdy šlo o osm milionů. A přestože nedošlo k významnějšímu nárůstu rozpočtu, potenciál týmu se výrazně zvedl.

Jde o dostatečnou částku? Soupeři mají asi větší rozpočty.

Možná a my to nehodláme řešit. Chceme postavit tým tak, aby se usadil v nejlepší čtyřce, aby naše šance na titul byly podobné jako u Varů, Budějovic a Liberce. To už není o penězích, ale o tom, jak se trénuje, jaké je zázemí klubu, nadšení... Musíte mít správné lidi, skvělou podporu a profesionální tým. K tomu směřujeme.

Volejbaloví Lvi Praha si udělali dobré jméno i v Evropě.

Foto: Lvi/David Kratochvíl

Daří se vám oslovovat další partnery?

Letos jsme probudili zájem potenciálních partnerů. Zatím není u nikoho konkrétní výsledek. Zároveň vidím, že jsou partneři, kteří se pro klub nadchávají postupně. Trvá nějakou dobu, než se vztah vybuduje a budou chtít být jeho součástí. Dali jsme o sobě vědět. Udělali jsme dobré kroky: zápasy hrajeme v moderní Unyp areně, všechna domácí utkání najdete v programu internetového vysílání České televize. Klub začíná být vidět i mimo volejbalovou komunitu. Koho zajímá sport, ví, že existují Lvi Praha. A to mně dělá radost.

Čím se to projevuje?

Náš tým patří mezi čtyřku, pro české reprezentanty a talenty začínáme být volbou. Už se nerozhodují jen jestli půjdou do Varů, Budějovic nebo Liberce. To považuji za další dílčí úspěch. Máme teď hodně cizinců i kvůli tomu, že jsme nebyli dostatečně atraktivní pro domácí volejbalisty.

Jistě již přemýšlíte o doplnění kádru. Budete ho řešit vy, nebo trenér a sportovní ředitel Tomáš Pomr?

Pro mě je důležité, abychom našli shodu. Mám nějaké představy, ale vidím to přirozeně „jen" ze svého úhlu pohledu. Tomáš zase ze svého. Jelikož se dokážeme konstruktivně bavit, můžeme pohledy spojit. Určitě přijdou jeden až dva hráči. Poprvé však budeme v situaci, kdy nám osa týmu zůstává. Jsem za to moc rád, očekávám jiný začátek sezony. Letos jsme se první dva měsíce sehrávali, to teď odpadne.