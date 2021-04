Plzeňští házenkáři doma podlehli Dukle, semifinále bude pokračovat

Dukla první semifinále v Plzni jasně prohrála, druhý zápas naopak doma ztratila až po sedmimetrových hodech. Tentokrát měla bleskový nástup, záhy vedla 9:3 a její náskok posléze vystoupal dokonce až na osm branek. Jenže potom se domácím rozchytal brankář Karel Šmíd, Západočeši zakončili poločas pětigólovou šňůrou a vrátili se do hry.

Ve 43. minutě vyrovnal Petr Linhart na 18:18, otočit stav ale domácí nedokázali. Několika zákroky se blýskl brankář Dukly Tomáš Petržala, Pražané opět odskočili a tříbrankový odstup jim tentokrát už stačil. Osmi góly pomohl k prodloužení série David Šůstek.

"Upozorňovali jsme se na to, ale zase ten start byl strašný. Na tu hrůzu, jakou jsme hráli, jsme to do poločasu ještě stáhli na tři, ale pak nám na konci asi chyběly síly," řekl České televizi nejlepší domácí střelec Jakub Douda, autor sedmi branek. "Plzeň má výborný a zkušený mančaft, ale dohánět takovou ztrátu stojí spoustu sil a my jich ke konci měli trošku víc," souhlasil Matěj Klíma z vítězného týmu.

V druhé semifinálové sérii mezi Lovosicemi a vítězem základní části z Karviné je stav 1:1.