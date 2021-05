Finiš florbalistů Sparty nestačil a prohráli první semifinále ve Vítkovicích

Domácí se ujali vedení už po 94 sekundách díky brance Jakuba Hubálka, ve 4. minutě sice vyrovnal Jan Marvánek, ale Tomáš Sladký, Adam Delong, Marek Švajný a Ondřej Sidunov zajistili Ostravanům už do času 15:25 čtyřbrankové vedení.

V druhé třetině se Pražané vrátili do hry, když opět Marvánek využil přesilovou hru a v 38. minutě snížil na 3:5 Jakub Kolstrunk tečí střely Dominika Beneše. Hned za 24 sekund ale zareagoval Hájek a ve 44. minutě upravil Marek Matejčík už na 7:3.

"Byl to zvláštní zápas. Myslím, že jsme nepodali úplně stoprocentní výkon a bylo to víceméně tím, že jsme už v první třetině vedli o čtyři branky. Pak přišlo z naší strany polevení, možná jsme si mysleli, že už je konec. Nakonec z toho bylo celkem slušné drama. Musíme si z toho vzít ponaučení, zítra to bude určitě těžší zápas," řekl Hájek.

Sparta se nevzdala. Ve 49. minutě během 35 sekund skórovali Dominik Beneš a Matěj Čermák. Na rozdíl jediné branky přiblížil Spartu 45 sekund před koncem z dorážky Matěj Pruner, ale těsný náskok už Vítkovice ubránily.

"Vstup do zápasu byl z naší strany špatný. Pak už jsme ve druhé a třetí třetině začali hrát naší hru. Kluci si to sami dost dobře uvědomili, takže si myslím, že zítra do toho vstoupíme stejně, jako jsme hráli od druhé třetiny," uvedl trenér Sparty Ondřej Kašpárek.