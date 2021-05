Surfaři a hned vedle plážový volejbal? Nebyl to krásný sport, uznala Sluková

„Byla to velká, zajímavá a náročná zkušenost,“ shrnula Markéta Nausch Sluková třítýdenní pobyt na pobřeží Karibského moře. Se svou parťačkou Barborou Hermannovou si přivezly dvě dělená devátá místa, body do olympijské kvalifikace i několik cenných skalpů.

Volejbalová federace vytvořila cancúnskou bublinu, aby omezila cestování a snížila riziko nákazy. „Nikdo z nás nevěděl, co čeho jdeme, bylo to unikátní,“ popisovala Sluková.

„Když se vám normálně nezadaří, odcestujete, chvilku si odpočinete, jedete do nové destinace a máte čas začít nanovo. Tady ta šance nebyla,“ líčí. V této situaci se s Hermannovou ocitly hned po prvním turnaji, kdy vypadly už ve skupině, zatímco jejich mužští kolegové Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem brali bronz.

„Ale dokázaly jsme zareagovat, v dalších dvou turnajích vyhrát skupiny, porazit nasazené jedničky z Brazílie i mistryně Evropy z Švýcarska. Už jsme se lépe adaptovaly na specifické podmínky,“ cení si.

Co obnášely? Tropické vedro a k němu silný vítr. „Jsme na něj zvyklé, ale tady se na moři proháněli surfaři a my o dvacet metrů dál naháněly 200 gramů vážící míč. Nebyl to krásný sport na koukání,“ uznala.

Večer navíc světla z nízko postavených reflektorů mířila hráčům přímo do tváří. „Byly to bojové podmínky,“ uznala Sluková, která však oceňuje, že se turnaje podařilo vůbec odehrát.

„Víme, že spousta sportů tu možnost v dnešní době nemá. Organizátoři se nám snažili vycházet vstříc, hotel jsme měli přímo na pláži, v naší bublině byl i bazén. Na dovolenou bych do Cancúnu jela, ale takhle jsem ráda, že jsme přežily ve zdraví a zopakovat bych si to nemusela,“ připouští.

Nyní čeká české jedničky cesta na Kontinentální pohár do Turecka, aby pomohly v cestě do Tokia krajankám Kubíčkové s Kvapilovou, a pak čtyřhvězdičkové turnaje v Soči a Ostravě.