Volejbalista Štokr se po dvaceti letech loučí s kariérou

"Bylo to strašně těžký, ale nějakou dobu už jsem se na to připravoval," řekl v rozhovoru s ČTK osmatřicetiletý Štokr, jak složité bylo rozhodování. "Myslel jsem, že skončím loni, ale rozhodl jsem se ještě rok a teď to tak nějak přišlo. Roky přibývají a člověk musí myslet na budoucnost."

S volejbalem začínal v rodné Telči a v mládežnických letech působil v Třebíči a pražském USK. "Co chci říct, tak že jsem přišel k volejbalu jako slepý k houslím, do vrcholového volejbalu jsem taky vpadl v tichosti a myslel jsem, že i v tichosti vypadnu," řekl. Nenápadně ale odejít nemůže. Kariéra 206 centimetrů vysokého "Drobka", jak se mu přezdívá, je protkána úspěchy.

V extralize začínal v roce 2001 v Odolena Vodě, odkud v roce 2004 zamířil na štaci do Itálie. "Do Modeny, pak jsem byl v Cagliari, Perugii a Trentinu," vyjmenoval s jistotou Štokr. A poslední angažmá bylo nejúspěšnější. S Trentinem vyhrál v roce 2011 Ligu mistrů, dvakrát italskou ligu i pohár, jednou italský Superpohár a třikrát mistrovství světa klubů.

Následně si zahrál v ruském Krasnodaru, katarském Dauhá a rok strávil v Koreji. Na sezonu se vrátil do Trentina a před čtyřmi lety přišel do Liberce. Nyní udělal za volejbalem tečku. "Momenty kariéry mi hlavou problesky, ale jak řekla Bára Strýcová, prostě to končí."

Většina lidí si bude Štokra připomínat díky jeho drtivým smečím a skvělému italskému období. On sám má jiný pohled. "Každý by řekl, že mě napadnou jako první největší úspěchy, ale já si myslím, že to jsou roky v Odolce. To byly hezký léta," zavzpomínal Štokr. S Odolenou Vodou slavil bývalý reprezentant v roce 2004 svůj jediný domácí extraligový titul.

Nikdy se neupínal k velkým cílům. Nemyslel si, že výrazně prorazí. "Prostě to přišlo," podotkl a dodal: "Jel jsem si strategii, že jsem všechno dělal naplno, a ono to přicházelo. Někteří hráči se koukají, co bude, a jsou pak nemile překvapeni. Já jsme byl vždycky mile překvapen, protože jsem nic nečekal. Ale dával jsem tomu maximum a byl jsem odměněn."

Čtyřnásobný nejlepší český volejbalista končí, jelikož chce více času trávit s rodinou. "Člověka to doběhne. Do Čech jsem se vracel, protože jsem byl v Itálii i v Rusku bez rodiny a syna jsem vídal málo. Teď má kluk deset let a chtěl bych si ho taky víc užít," řekl Štokr.

S volejbalem v nejbližší době nechce mít nic společného. Zkusí se pustit do podnikání. "S kolegou, s kterým spolupracuju delší dobu a staral se mi o finance. Dlouho jsem ho masakroval, že až skončím, že bych se chtěl k něčemu připojit. Teď to nastalo," řekl.