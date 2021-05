SmartVolley v praxi? Unikát funguje, český volejbal má druhého agenta

K volejbalu se dostal relativně pozdě, až během studií na vysoké škole. „Chytil mě, dospěl jsem k myšlence spojit své dvě vášně – matematiku a volejbal," vypravuje Herrmann. S dalším nadšencem hry nad vysokou sítí, podnikatelem Tomášem Janečkem, v roce 2019 založili SmartVolley. Zhruba do roka byla na světě stejnojmenná aplikace, která posloužila k poskládání kádru extraligového týmu Lvi Praha na základě poměru cena/výkon. To přineslo ovoce, Pražané s rozpočtem okolo 9 milionů korun, jež dává Janeček, obsadili v nejvyšší soutěži čtvrté místo a hlavně postoupili do semifinále Challenge Cupu.

Mezitím Herrmann na vývoji produktu pracoval a nyní může hrdě říci: „SmartVolley je ve verzi 1 hotový a připravený k tomu, aby se nasadil ke klientům." To se má dít směrem do ciziny. Jedna licence už ovšem našla svého majitele. „Jako agentura jsme získali povolení používat jméno a analýzy. Jedná se o separátní společnost," upřesňuje matematik a nyní už i hráčský agent.

Hovoří o velké výhodě. „Standardně se hráči doporučují klubům se sestřihy nejlepších akcí, případně se základními statistikami. Ty jsou zkreslující, což jsme si díky SmartVolley ověřili," vysvětluje. Síla aplikace je prý v tom, že vidí volejbalisty komplexně, odhalí jejich silné i slabé stránky. „Tak chceme komunikovat, k hráči i ke klubu. Aby nekupovali zajíce v pytli. Aby dostali solidní matematickou analýzu, která jim řekne, v čem jim daný hráč pomůže a v čem ne," zdůrazňuje Herrmann.

Hráčskou agenturu založili společně s Janem Blažkem. Ten je investorem a hlavním partnerem. „Jde o člověka, který se postará o finance, má s tím bohaté zkušenosti z několika byznysů," objasňuje Herrmann, jenž drží licenci agenta. Aby ji získal, musel zaplatit poplatek 5 tisíc švýcarských franků (přibližně 150 tisíc korun) a absolvovat testy FIVB. „Šlo o otázky týkající se agentské činnosti, sportovně volejbalových a antidopingových regulací," přibližuje zkoušky, které se v době covidové konaly na dálku.

Prvním krokem v nové roli bylo sestavení vhodného týmu. „Nejde jen o agenty, kterými bychom rádi měli pokryté co nejširší pole mezinárodního volejbalu. Budujeme tým s odborníky na všechny aspekty naší činnosti," uvádí Herrmann, který nechce končit pouze u toho, aby hráčům dojednával kontrakty. „Mělo by jít o komplexní služby. Volejbalistům chceme pomáhat s přechodem do nového místa, dále zprostředkovat finanční a daňové poradenství přes externí firmu, protože v rámci evropského a českého práva to nemůžeme sami dělat. V neposlední řadě pak poskytovat poradenství v oblasti osobního a sportovního rozvoje," vypočítává.

Zatím to vypadá spíše na orientaci na cizinu. „Náš tým je složený z lidí, kteří mají více kontaktů v zahraničí. Tím nechci říct, že bychom necílili i na české hráče," líčí Herrmann, jehož agentura si údajně žádná konkrétní čísla nestanovila. „Ani ve smyslu počtu hráčů, které budeme zastupovat, ani co se týče financí," říká. „Počkáme, jak se nám bude dařit v prvních měsících a letech. Chceme si především plnit svoje vize, jít cestou poskytování vysoké kvality klubům i hráčům," doplňuje.