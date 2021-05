Házenkářky Mostu vyhrály úvodní finále nad Slavií o čtyři góly

Házenkářky Mostu vstoupily vítězně do finále play off interligy a mají nakročeno k zisku osmého českého titulu v řadě. V úvodním utkání vyhrály 25:21 v hale Slavie Praha, s níž bojují o trofej popáté za sebou. Do odvety, která se hraje za týden v Mostu, si tak vezou čtyřbrankový náskok.