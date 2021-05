Volejbalisty Budějovic posílili blokař Sedláček a navrátilec Michal Kriško

Volejbalisté Českých Budějovic hlásí dvě posily. Z Ostravy přichází do stříbrného celku uplynulé extraligové sezony reprezentační blokař Oliver Sedláček a po šesti letech se do Jihostoje vrací univerzál Michal Kriško, který hrál naposledy za libereckou Duklu.

Třiadvacetiletý Sedáček doplní v sestavě blokařů zkušeného kapitána Radka Macha a mladíka Josefa Poláka. "Chtěl jsem se posunout v kariéře. Měl jsem více nabídek, i ze zahraničí, ale šanci hrát za Jihostroj jsem vyhodnotil jako nejlepší," řekl na webu klubu.

Kriško by měl vytvořit údernou dvojici s Kanaďanem Caseyem Schoutenem. "Těším se na návrat do týmu, který dobře znám. A hlavně doufám, že už v příští sezoně budou moct chodit fanoušci do haly. V Budějovicích je totiž vždycky skvělé publikum," řekl Kriško.