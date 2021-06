Chceme v turnaji zůstat déle než posledně, shodují se české plážové jedničky Nausch Sluková s Hermannovou

Nedávný turnaj Světového okruhu v Soči plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou vynechaly. Důvodem byl bolavý krk Nausch Slukové, svou roli hrálo i vědomí, že cestu do olympijského Tokia už má nejlepší český ženský pár jistou. Zastávku v Ostravě, kde se od středy do neděle koná 3. ročník čtyřhvězdičkového turnaje Světové série FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open, ale minout rozhodně nemohly.

„Krk už je snad lepší. Je to něco, co se nedá vyřešit ze dne na den, ale myslím si, že mé zdraví je dostatečně připravené tady zabojovat o nějaké hezké umístění," svěřila se Nausch Sluková. Společně s ostravskou rodačkou Hermannovou mohou hrát v Ostravě bez velkých stresů. Olympijskou vstupenku si vybojovaly už na turnajích v Mexiku. „Je to trošičku uklidňující pocit. Už se jenom čeká, až budeme mít olympiádu potvrzenou černou na bílém," připustila Hermannová.

„Na druhou stranu, i kdybychom kvalifikované nebyly, tak v Ostravě budeme chtít ukázat nejlepší volejbal, který umíme. Chceme tady zůstat o trochu déle než v posledním ročníku (vítězky úvodního ročníku v roce 2018 o rok později nepostoupily ze skupiny - pozn. aut.). Půjdeme do toho tak jako tak naplno," řekla 30letá Hermannová.

Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou.

ČVS/Kohelka

Ostravského turnaje se díky výjimce mohou zúčastnit i diváci, kteří budou české jedničky vnímat jako spolufavoritky beachvolejbalového mítinku pod vysokými pecemi. „Být favorit je hezká věc. Na druhou stranu, minule jsme tady úplně nezahrály, máme co zlepšovat. Je to půl na půl. Já bych se jako favoritka úplně neviděla, ale máme na to, zahrát tady dobrý výsledek. A ukázat hezký volejbal. První ročník se nám podařilo senzačně vyhrát a lidé si to pamatují. Je to dobře a já jsem ráda favoritkou. Znamená to, že už jste se dostali na nějakou úroveň, něco dokázali a tu roli jste si zasloužili," říkala 32letá Nausch Sluková.

Na diváky v ochozech se velmi těší. „Sport bez diváků je smutný. A zrovna beachvolejbal je hezký na koukání, hezký na atmošku. Když se to spojí s hudbou na centrkurtu, tak je to zážitek, který si užije hráč i divák. Po tak dlouhé době, kdy se nebylo možné se nikam podívat, budou fanoušci natěšení, určitě vykoupí lístky. Věřím, že si to společně užijeme," radovala se Hermannová.

Chybět na tribunách nebudou ani rodinní příslušníci českých volejbalistů. „S Míšou Kvapilovou jsme se o lístky popraly," smála se Hermannová. „Hermannovic a Kvapilovic to tady budou okupovat," přidala se Nausch Sluková.

Právě její otec ale patří k nejhlasitějším osadníkům tribun. „Pořád ale neví, jestli dorazí. Táta je srdcař, jenom sedět a tleskat by asi nedokázal. Pokud nebude moct koordinovat kotel a zpívat, tak by z toho měl asi trošku mrzení. Neužíval by si to. Ještě nejsme definitivně domluvení, říkal, že asi budou radši fandit a křičet doma u obrazovky," prozradila Nausch Sluková.