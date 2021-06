Chtěli zlato pro davy na tribunách! Škoda, litovali Češi po úchvatném tažení

Jak dlouho bude trvat, než finálové zklamání nahradí radost ze stříbrných medailí?

Schweiner: Před turnajem bychom druhé místo brali všema deseti, ale po finále jsme zklamaní. Ani ne z druhého místa, ale že v klíčových pasážích jsme nepředvedli, co umíme a co nás trenéři učí. To je strašná škoda.

V tie-breaku jste vedli ještě 10:6. Říkáte si, že jste to měli dotáhnout ke zlatu?

Perušič: Nevím, jestli měli, ale určitě jsme mohli. Kde jinde bychom měli Nizozemce porazit než doma v tak úžasné atmosféře? Měli jsme vynikající taktickou přípravu, což vyústilo ve spoustu bloků, věděli jsme přesně, kam podávat, jak bránit. Měli jsme šanci zápas uzavřít ve dvou setech i v tie-breaku, na druhou stranu Holanďané jsou tým světové extratřídy a ustáli několik těžkých momentů.

Ondřej Perušič a David Schweiner ve finále ostravského turnaje.

OBO 2021/Vlastimil Vacek, Právo

Znervózněla vás trochu blízkost triumfu?

Perušič: Přiznám se, že jak Holanďani několikrát přitlačili Davida servisem, já znervózněl a nahrávka tomu odpovídala. Jednou byla příliš daleko od sítě, potom jsem ji naopak zase příliš nalepil na síť. Samozřejmě jsme chtěli získat zlato, a to na vás může trochu dolehnout. Ale je třeba dát zásluhy i Holanďanů, zejména v druhém setu dali několik výborných podání, pak přidali dobré zákroky i na síti a v poli.

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič (vpravo vpředu) a David Schweiner gratulují vítězům ostravskéjo turnaje Alexanderovi Brouwerovi a Robertovi Meeuwsenovi z Nizozemska.

OBO 2021/Vlastimil Vacek, Právo

Přesto jste tu získali už vaši třetí medaili v elitní konkurenci v této sezoně. A poprvé jste si tu zahráli i s diváckou kulisou.

Perušíč: Hrálo se úžasně, ani nejde popsat, jak moc nám tady to publikum pomáhá a žene nás dopředu. Není náhoda, že dvě z našich nejcennějších medailí jsou z Ostravy. Ty zásluhy patří z velké části publiku. Škoda, chtěli jsme tomu domácímu davu přinést i zlato.

A forma směrem k olympiádě graduje?

Schweiner: Takový je plán celého týmu. Ale nechceme to zakřiknout, takže budeme trénovat a snažit se naši hru ještě posouvat dopředu.

Další turnaj přijde až v Tokiu?

Schweiner. Teď bychom měli mít týden volněji, soustředit se na zaléčení nějakých bolístek a trochu odpočívat, pak se přesouváme na přípravu do Itálie. Ještě zvažujeme turnaj v Gstaadu, jestli tam jet, o tom rozhodne hlavně Andrea (trenér Tomatis).