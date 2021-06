Volejbalisté Česka se chystají na evropský šampionát v Ostravě. Zatím jako herci

Kromě něj budou v klipu hrát nejlepší český volejbalista roku 2020 Jan Hadrava a talentovaní Lukáš Vašina a Patrik Indra. Češi se v ostravské skupině mistrovství Evropy (1. až 19. září), utkají s Itálií, Slovinskem, Bulharskem, Černou Horou a Běloruskem. Celkem se evropského šampionátu zúčastní 24 týmů, další skupiny se hrají v Polsku, Finsku a Estonsku.

Jste dobrý herec?

Neřekl bych, jsem určitě lepší volejbalista. Ale snažím se. Co mi kluci řeknou, to udělám. Snažím se. Radši sport než herectví. Je těžké u mě vykouzlit úsměv na pokyn.

Co po vás režisér chtěl?

Natáčely se zatím volejbalové věci v hale. Pózování, příchod, záběry z tribuny, ze šatny. Zatím jsem se moc hýbat nemusel, to asi teprve přijde. A nějaké další civilnější věci.

Jakub Janouch při rozhovoru s novináři

Benjamin Jicha

Ze sprch záběry byly?

To určitě ne, to bych ani nedovolil.

Klip má město představit jako volejbalu zaslíbené město. Je taková Ostrava?

Věřím, že ano. Koná se tu unikátní a velmi populární beachvolejbalový turnaj v jedinečné lokalitě Dolních Vítkovic. Šestkový volejbal na tom může být podobně, byť se nebude hrát pod širým nebem, ale v hale. Zimní stadion je obrovský, věřím, že lidi, co tady volejbal hrají nebo je zajímá, a myslím, že jich tady v okolí je dost, se přijdou podívat. A podpoří nás. Pokud budou moci přijít. To, že Česká republika může pořádat tento turnaj je velká věc, protože je vždy hodně moc uchazečů. Jsem z Moravy, tak jsem rád, že to bude tady a snad se budou moc přijít podívat známí.

Mistrovství Evropy se do Ostravy vrací po dvaceti letech. Česko v roce 2001 čtvrté, což jsou i nejlepší umístění české reprezentace (1999 a 2001). Jaké budete mít ambice na podzim?

Bude to těžké. Máme ve skupině tři top týmy (Itálie, Slovinsko, Bulharsko), s nimiž budeme bojovat o každý setík. A pak jsou tam Bělorusko a Černá Hora, které bychom papírově měli porazit a na to se budeme soustředit. Nicméně tady doma bude každý zápas důležitý, protože budeme na očích. Našel bych i přijatelnější skupinu, ale zase by to mohlo být svazující, takže si nebudeme stěžovat.

Souboje s Italy či Slovinci budou na druhou stranu určitě atraktivní. Souhlasíte?

Je to tak. Slovinci byli na minulém mistrovství Evropy druzí, Italové jsou dlouhodobě na špici, hrají na olympiádě, Světovou ligu, jsou na všech vrcholných akcích. A Bulhaři? To jsou prostě mlátičky.

Jak bude vypadat příprava českého týmu?

Začínáme 19. července. Místa, kde budeme trénovat se trochu mění, protože nám vypadl Jablonec, kde jsme často jezdili a bylo tam výborné zázemí. Nějaká přátelská utkání bychom měli odehrát v Turecku a jedná se ještě se Slováky. Program ale ještě nebyl úplně doladěný.