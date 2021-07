Olympiáda u mě předčí NBA. Veselka všechny skvěle nahecoval, přiznal Satoranský a mluvil o pohádce

Trenér české basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg reaguje na situaci během zápasu s Řeckem. Češi jednoznačně vyhráli a postoupili na OH do Tokia.

„Olympiáda pro mě vždycky byla jedním z největších sportovních zážitků u televize, ale ani v těch nejdivočejších snech jsem si neuměl představit, že bych si tam zahrál s českou reprezentací. Je to neuvěřitelný úspěch, co se nám tady podařil. Ještě si to asi úplně neuvědomuju, ale u mě osobně postup na olympiádu je nejvíc a předčí i to, že jsem se dokázal dostat do NBA a už pět sezon ji hraju," vykládal Satoranský.

„Je to jako pohádka, hodně emoční triumf. Chci poděkovat všem klukům, co tady předvedli. Každým zápasem jsme se lepšili a ve finále proti Řecku to byl podle mě nádherný týmový výkon, který skvěle nahecoval Honza Veselý," líčil Satoranský s vysvětlením, že když český pivot zjistil, že Srbsko, odkud má manželku, prohrálo boj o Tokio s Italy, ohromně se tam chtěl dostat s českým mužstvem.

Satoranský přiznal, že sám už neměl moc sil po strhujícím zápase s Kanadou. „Kluci mi ale pomohli, abych se chytil. Každý na hřišti, ale i celá naše lavička se na tom vítězství strašně moc podílela," radoval se hráč Chicaga. „Před olympijskou kvalifikací nás opět všichni podceňovali. Měli jsme spolu málo tréninků, navíc já, Veselka i Boči jsme se připojili až před turnajem. Úvodní porážkou s Tureckem jsme si sami přiložili nůž na krk, ale dali jsem se ještě včas do kupy a ukázali všem, jak dokážeme být vnitřně silný tým," dodal.

„Jen je mi líto kluků, kteří se podíleli, že jsme se dostali až sem a jezdili reprezentovat dlouho jako Vojta Hruban nebo Martin Kříž a teď tu chybí kvůli tomu, že je nepodrželo zdraví. Ale taky s nimi jsme začali budovat úspěch, kterého jsme tady dosáhli. Velké díky patří i fanouškům, kteří nám nepřestali věřit," prohlásil Satoranský, jenž by jako kapitán měl vést národní tým i do úvodního zápasu olympijského turnaje, který Češi sehrají 25. července ve 3.00 h našeho času v Saitamě proti Íránu. Dalšími soupeři ve skupině budou Francie a USA.