Volejbalisté zahájí domácí Euro proti obhájcům stříbra Slovincům

Ostrava je jedním ze šesti hostitelských měst Eura, které se bude hrát od 1. do 19. září ve čtyřech zemích. V Polsku budou dějišti Krakov, Gdaňsk a Katovice, kde turnaj vyvrcholí, estonským hostitelem bude metropole Tallinn a ve Finsku se bude hrát v Tampere. Z každé ze čtyř základních skupin postoupí do play off čtyři celky.

"Od dnešního dne už známe celý program šampionátu, a tak mají fanoušci možnost kupovat si vstupenky jak na atraktivní utkání českého týmu, tak hvězdných Italů nebo tradičně silných Slovinců a Bulharů," uvedl v tiskové zprávě předseda svazu Marek Pakosta.

V Ostravě se po základní skupině uskuteční ještě čtyři osmifinálová utkání (12. a 13. září) a dvě čtvrtfinále (15. září). "Přípravy šampionátu jsou už ve finální fázi. Máme za sebou obhlídky v Ostravar Aréně i v hotelech, kde budou ubytovaní sportovci. Abychom udrželi bublinu, budou nároky výrazně větší a přísnější než v běžném provozu," připomněl Pakosta opatření kvůli covidu-19.

"Pracujeme také na logistice, a to ve spolupráci s letišti v Praze i v Katovicích, které je sice v Polsku, ale z Ostravy je mnohem blíž. A co je aktuálně nejdůležitější, je prodej vstupenek, díky kterému celý šampionát dostává v těchto dnech nový impulz," dodal Pakosta. Vstupenky na Euro se prodávají v síti Ticketportal.

Rozpis zápasů už znají i volejbalistky. Skupinu B v Plovdivu rozehrají 19. srpna proti Španělkám, o den později je čekají Němky a poté favorizované Polky. Po dni volna nastoupí proti Řecku a na závěr 24. srpna proti domácím Bulharkám.