Nastoupí vůbec Írán? Český basketbal řeší i v Izraeli

Po vítězné olympijské kvalifikaci v Kanadě letěl na chvíli domů do Izraele, pak se přesunul do Prahy a za pár dnů vyrazí do Japonska. Půlku světa během dvou týdnů obletí kouč českých basketbalistů Ronen Ginzburg, ale to je pro něj snesitelná daň za úspěch v podobě postupu na olympiádu.