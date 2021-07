Čahoun Veselý v kroji? Nikomu nic nedám, smál se s parťákem Satoranským

Sedlo vám všechno oblečení?

Žádný problém u mě nebyl. Na to, že jsem se měřil sám, protože jsem tu vloni nebyl, to dopadlo dobře a všechno mi sedí.

Co vás v kolekci nejvíc zaujalo?

Ten kroj. Překvapilo mě, že je v pohodě a hezký. Čekal jsem, že na nás vysokých to bude hrůza, neuměl jsem si představit, jak bude vypadat na mně a Balvanovi (Ondřej Balvín měří 217 cm), ale všechno v pohodě. Jen boty jsou malinko menší, ale nějak to zvládnu.

Basketbalista Jan Veselý už se může chystat do Tokia.

ČOV/Markéta Navrátilová

Takže si něco z kolekce na sebe klidně vezmete i po olympiádě? Nebo ji spíš rozdáte?

Určitě si všechno schovám a nikomu nic nedám. (úsměv) Nevím, jak ten kroj, jestli bych v něm šel třeba na kafe, ale zbytek si klidně vezmu, Můžeme být pyšní, že jsme se kvalifikovali na olympiádu, a mít tohle oblečení je čest.

Láká vás obléknout nástupovou kolekci při zahájení, i když bude bez diváků?

To je samozřejmě škoda, že přijdeme o tu atmosféru na zahájení, ale co se dá dělat. Říkám si, že už jen to, že jsme se do Tokia dostali a půjdeme na zahájení, je neskutečná věc.

Pro vás o to cennější, že jste nemohl být u šestého místa na mistrovství světa v Číně?

Máte pravdu. Toho šampionátu je samozřejmě škoda, ale s tím zraněním se nedalo nic dělat. Jsem rád, že letos jsem mohl reprezentovat, a na tu olympiádu se dostanu.

Kolekce očima Tomáše Satoranského „Nevěděli jsme, co čekat, líbí se mi moc, překvapilo mě, kolik je tam věcí. Smáli jsme se, kolik na nás museli spotřebovat látky. Určitě si jí budu chtít nechat, je to památka na celý život. Už se těším do Tokia, snad cesta uteče. Rád se potkám s těmi sportovními legendami jako Bárou Špotákovou, která stejně jako já ráda poslouchá Tři sestry, nebo s Lukášem Krpálkem, s kterým jsme se potkávali na USK."

Jaký měl český postup ohlas ve vašem klubu Fenerbahce Istanbul? S francouzským spoluhráčem Nandem de Colem se potkáte i ve skupině.

Přál mi hodně štěstí před finále, posílal mi gratulaci i po něm, jsme v kontaktu. A bavil jsem se i s řeckými kluky, s nimiž jsme hráli finále kvalifikace a říkali, že jsme si postup zasloužili víc. Respekt tam je.

Jak se těšíte za zápas s favorizovaným týmem USA? Můžou se na něm podepsat porážky v přípravě i vyřazení Bradleyho Beala a Kevina Lovea?

Oni mají natolik zkušené hráče a realizační tým, že si nedovolí nějaké fiasko. Dva prohrané zápasy pro ně budou budíček před olympiádou a půjdou do každého zápasu koncentrovaní.

Budete i vy mít speciální motivaci se ukázat? V NBA jste působil…

Už to tak neberu, je mi jednatřicet, tyhle věci neřeším, že bych si tam šel něco dokazovat. Půjdeme do toho jako tým, stejně jako do kvalifikace.