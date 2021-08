Hermannová, Štochlová - Kvapilová, Williams 2:0 Beachvolejbalistky Hermannová se Štochlovou jsou v osmifinále ME

Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou vyhrály český duel v 1. kole ME v beachvolejbalu. Kvapilovou a Williams porazily 2:0 a jsou v osmifinále. Beachvolejbalisté Perušič a Schweiner vyhráli na ME první zápas a jsou v play off. O výhru ve skupině se utkají s Lotyši, s nimiž nemohli hrát na OH.