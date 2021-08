Unikátní kemp! Sauna, motokáry i tvrdé tréninky, tak vypadal Lví ráj

Jedna věc je hvězdy spatřit, druhá si s nimi zapinkat. „Kluci z áčka byli moc fajn. Aspoň jsem viděla, jak mám hrát," popisovala nadšeně kapitánka mladších žákyň Lucie Konrádová. Až přijde pravý čas, vyrazí se spoluhráčkami fandit do Unyp areny. Na ploše již neuvidí „modly", nýbrž kamarády. „Na zápase už jsem byla několikrát a strašně mě to bavilo," doplnila.

Daniel Čech posílil Lvy v létě. Urostlý smečař podobnou akci ve své předchozí kariéře nezažil. „Setkání s dětmi jsem si užíval. Bylo příjemné pozorovat, jak se učí základy volejbalu, chvilku si s nimi zahrát. Ony zase viděly, kam až to mohou dotáhnout," líčil rodák z Opavy, který se do Prahy přesunul z angažmá ve Zlíně. „Všechno je najednou takové větší, ale časem si zvyknu. Parta je navíc výborná. Věřím, že to bude v pohodě," mínil.

Unikátní kemp pražských volejbalových Lvů. Sešlo se na něm na dvě stovky hráčů a hráček z klubu.

VK Lvi Praha

V Litomyšli byly k dispozici dvě haly, posilovna, dva atletické ovály, čtyři antukové kurty i bazén. Prostě „Lví ráj". „Přiznávám, že jsem jako trenér áčka neměl tolik času, co bych si přál, strávit na trénincích dalších kategorií. Nicméně se mi podařilo každou složku alespoň jednou navštívit," uvedl Pomr. „Některé děti si pamatuji jako úplně maličké, najednou pinkají, bagrují a smečují, neztratí se v žádné z volejbalových činností," ocenil.

Lví rodina se stále rozrůstá. Letos poprvé jely na soustředění juniorky a kadetky, jejichž složky v klubu vznikly teprve v květnu. „U všech jsem viděl výborně vedené tréninky. Sympatické bylo nadšení hráček. Mají kvalitu," nepochyboval Pomr. „Stále se bavíme o tom, že budujeme holčičí větev a najednou přijede do Litomyšle více děvčat než chlapců," usmál se.

Výkladní skříní Lvů zůstává samozřejmě extraligové áčko. Jeho členové se na východě Čech náramně zapotili. „Trénovali jsme třífázově. Program byl náročnější než v minulých letech. Začínali jsme s míči, pracovali jsme více individuálně," prozradil Pomr. O tým se staral nový progresivní kondiční trenér Petr Růžička. „Jeden večer byl regenerační, šli jsme do sauny. Další „tmelící", jeli jsme na motokáry. Hráči měli všeho plné kecky, ale dotrénovali s úsměvem," zdůraznil.

Příští týden mají nejstarší Lvi znovu nabitý. Čekají na ně tréninky v Unyp areně, ve středu nastoupí k úvodnímu přípravnému zápasu s Českými Budějovicemi, v pátek a v sobotu pojedou na turnaj do Příbrami. „Těším se, až uvidím kluky poprvé v akci. Utkání bereme jako zpestření i jako první konfrontaci se silnými soupeři," vysvětlil Pomr. Zatím nepůjde o výsledky, duel s Jihostrojem se bude hrát podle netradičních pravidel.

„Výměny nebudeme začínat jen klasicky servisem, ale občas je zahájíme i nahozenými balony. O počtu setů se teprve dohodneme. Nejspíš dojde zase na čtyři," dodal. Klidně se tak může stát, že klání dopadne stejně jako loni remízou 2:2.