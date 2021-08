Další triumf, nadšení diváci. Přesto Češi nevědí, jestli budou pokračovat

Jak vysoko stavíte svůj druhý triumf na okruhu po letošním vítězství v Dauhá?

Perušič: Asi si víc vážíme medailových umístění na čtyřhvězdičkových turnajích, protože tam byla konkurence větší, na druhou stranu si moc ceníme, že jsme zvládli roli favoritů na domácím turnaji.

Schweiner: Poprvé jsme byli nasazené jedničky. Ono se to nezdá, ale může to být trochu svazující. Nechci soupeře podceňovat a říkat, že neměli co ztratit, ale přece jen je snazší být v pozici outsidera než obhajovat nasazení. A jsem rád, že jsme přinesli radost i divákům, stejně jako předtím v Ostravě tím žili. Jsme rádi, že se to vrací trochu k normálu, protože beach není jen o výsledcích, ale i o celé komunitě.

Ondřej Perušič (vlevo), David Schweiner a jejich klasická vítězná póza.

Vít Šimánek, ČTK

Už máte formu jako před nešťastnou anabází v Tokiu, kde jste sehráli jen dva zápasy?

Perušič: V semifinále proti Švédům jsme předvedli nadstandardní výkon, ve finále s Němci je třeba dát kredit soupeřům, zejména ve druhém setu zahráli výborně. Jsou velice silný tým, který měl v poslední době zdravotní potíže, což ovlivnilo jejich nasazení, ale dokáží na čtyřhvězdičkovém turnaji potrápit ty nejlepší.

Co vás ještě letos čeká?

Perušič: Zůstáváme v Praze do půlky září, rádi bychom odehráli mistrovství republiky i mistrovství republiky klubů. To jsme původně v plánu neměli, byl v plánu finálový turnaj Světové série na Sardinii, ale ten minulý týden přesunuli na říjen. Snad se tam dostaneme, kvalifikuje se jen osm nejlepších týmů roku, tím bychom si sezonu protáhli do poloviny října.

Během sezony jste říkali, že se budete rozhodovat, jestli pokračovat i dál. Už víte?

Schweiner: Finální rozhodnutí ještě nepadlo, ale z naší strany bychom asi pokračovat chtěli. Doufáme, že oba dostudujeme a budeme se rozhodovat, jestli budeme dělat hodně špatného právníka, a ještě horšího daňaře, nebo zůstaneme na kurtu. (úsměv)

Perušič: Do Tokia jsme věděli, že chceme dokončit školu a beachi se věnovat plně, ale souběžně se studiem. Teď bychom museli změnit náhled a od toho by se odvíjely podmínky, které k hraní potřebujeme, což bychom řešili mezi sebou, s trenérem, svazem, sponzory. Věříme, že rozhodnutí padne v horizontu měsíce dvou.