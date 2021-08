Na MS můžeme něco dokázat, věří trenér českých futsalistů Neumann

"Cítím, že mužstvo máme dobře poskládané a můžeme tam něco udělat," řekl Neumann novinářům v Praze. "Zažil jsem dvě mistrovství světa, tohle bude moje třetí. Je to neuvěřitelný šampionát a moc se na to těším. Zkušenosti jsou tam strašně důležité," doplnil.

Reprezentanti se ve skupině D utkají 13. září s Panamou, o tři dny později vyzvou favorizovanou Brazílii a 19. září uzavřou základní část turnaje proti Vietnamu. Do osmifinále projdou dvě nejlepší mužstva z šesti skupin a čtyři nejlepší celky na třetích místech. Češi se na MS představí počtvrté, nejlepším výsledkem Neumannova výběru je osmifinále z roku 2012 v Thajsku.

Český futsal má poprvé v historii identitu Michal Pavlík (PR manažer SFČR): „Naším palčivým problémem bylo, že jsme měli několik druhů logotypů. Ke každé soutěži jiný. Cílem bylo futsal sjednotit pod jednu značku, což se povedlo. Novou identitu použije i ČT Sport v rámci svých futsalových přenosů. Je to pro náš sport velký pokrok.“ Otakar Mestek (předseda SFČR): „Identita byla hodně potřebná. Dělám předsedu dlouho a zažil jsem mnoho změn v tomto duchu na fotbalové půdě. Zmatek v logách a značkách byl velký. Pamatujeme i přechod z ČMFS na FAČR. Jsem rád, že se futsal zvýraznil a jasně specifikoval. Identita se mi moc líbí. Přeji si, aby se to líbilo co nejvíce futsalistům, i když si uvědomuji, že všem se nová identita líbit nemůže. Touto značkou se chceme více spojit a stmelit.“

"Vypadá to, že bychom měli hladce postoupit, ale kdo viděl Panamu a Vietnam hrát v posledním roce, tak určitě ví, že to vůbec nebude jednoduché. Budou to vyrovnané zápasy a bude rozhodovat několik maličkostí. Pokud k tomu přistoupíme laxně, nebudeme v dobrém pohybu a agresivní, tak to vůbec nevidím tak, že bychom měli jednoznačně vyhrát," uvedl Neumann.

Brazilci jsou s pěti triumfy suverénně nejúspěšnějším účastníkem světových šampionátů, Češi podlehli jihoamerickému gigantovi ve všech sedmi dosavadních zápasech. "My jsme s nimi hráli naposled na turnaji v Brazílii před rokem a půl a byla to dvě vyrovnaná utkání. Těším se, protože je výzva si zahrát s nejlepším týmem světa a největším favoritem mistrovství světa. Nikdy neříkej nikdy. Určitě tam nepůjdeme s nějakou poraženeckou náladou," upozornil Neumann.

Podle něj mistrovství světa nelze srovnávat s evropským šampionátem. "Přece jenom na Euru hrají nejlepší týmy v Evropě a v podstatě se všichni známe z přáteláků. Takhle hrajeme proti zemím jako Panama nebo Vietnam. Jsou to jiné styly, člověk se na to musí připravovat nějak jinak, protože není snadné sehnat videa a informace o jednotlivých hráčích. O to je to pestřejší," konstatoval český kouč.

Jeho svěřenci se neprobojovali na evropský šampionát v příštím roce, poté co v dubnovém rozhodujícím duelu kvalifikace podlehli Polsku 5:8. "Už jsem říkal několikrát, že to byla nešťastná doba. Kluci byli po covidu, někteří tím byli napadení měsíc, někteří dva. Pak začali trénovat a už se nedostali do formy. Většinou jsme tam byli zatavení," připomněl Neumann.

"Naproti tomu Poláci okolo nás běhali jako zajíci a my byli jako medvědi nebo jako sloni. To samozřejmě rozhodlo. Nechci se vymlouvat, protože pro všechny to bylo stejné. Ale nás covid tady zasáhl velice těžce. Nebyli jsme na ten zápas připravení a právem postoupilo Polsko," dodal bývalý reprezentant, který vede národní tým už od roku 2005.