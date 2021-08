Českým házenkářem uplynulé sezony byl zvolen Klíma

Nejlepším českým házenkářem uplynulé sezony se poprvé v kariéře stal Matěj Klíma. Dvaadvacetiletá spojka, která před startem nového ročníku zamířila z Dukly Praha do německého Lübecku-Schwartau, sesadila z nejvyšší příčky brankářského veterána Martina Galiu. Třetí skončil Stanislav Kašpárek.

Výsledky byly vyhlášeny na dnešní tiskové konferenci českého svazu v Praze. V anketě hlasovali zástupci a kapitáni všech extraligových klubů a další házenkářští experti z řad členů reprezentačních komisí a exekutivy.

Klíma v uplynulé sezoně střelecky táhl českou reprezentaci, které pomohl k postupu na lednové mistrovství Evropy. V šesti zápasech kvalifikace, v níž kvůli koronavirovým omezením chyběla řada opor, nastřílel 33 branek. V domácí extralize skončil s Duklou na třetím místě.

"Házenkář sezony? Ani moc nevím, co k tomu říct. Moc si toho ocenění vážím. Beru to jako motivaci k práci do budoucna, abych se mohl neustále zlepšovat," řekl Klíma ve videu.

Klíma je odchovancem Ivančic. Poté působil v Zubří, kde se již v dorosteneckém věku vypracoval mezi střelecké opory extraligového týmu. Následně hrál v Dukle a po sezoně zamířil do Německa.

Poslední dva ročníky ankety vyhrál brankář Galia. Dvaačtyřicetiletý gólman polského Górniku Zabrze tentokrát musel vzít zavděk druhým místem. Třetí skončila spojka Kašpárek, jenž po sezoně odešel z maďarského Szegedu do běloruského Brestu.