Hadrava by se rád zapsal do paměti příštím generacím. Jen ho mrzí, že se doma neukáže tátovi

Volejbalové geny zdědil po otci Milanovi, kterého Jan Hadrava ničím nezapře. Pro 30letého univerzála je ME v Česku jedinečnou událostí, při níž by rád prožil sportovní vrchol. Předchozí evropský šampionát doma, v roce 2011 v Karlových Varech, končila reprezentace už v osmifinále. „Táta byl tehdy asistentem u nároďáku, tak jsem to sledoval pozorně. Spíš je ale pro nás inspirací, jak tady v ostravské hale zahráli naši předchůdci v čele se současným trenérem Novákem na mistrovství před dvaceti lety, kde obsadili čtvrté místo," říká Hadrava.