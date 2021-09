Zatím se historie do puntíku opakuje. Novák ale neví, co se mladíkům honí hlavou

Před dvaceti lety byl Jiří Novák na hřišti, když národní tým došel v Ostravě až do semifinále ME. Nyní se na stejné místo vrátil už jako trenér českých volejbalistů, kteří rozehráli základní část letošního evropského šampionátu skvěle.

V roce 2001 začínali Češi rovněž proti Slovincům a tehdy v roli favorita vyhráli 3:1. Letos už byly role otočené, v posledních letech ke špičce patří spíš soupeř, který přijel jako obhájce stříbra. Národní tým ho ale dokonale zaskočil a na úvod ulovil vítězstvím 3:1 senzační skalp. „Rozhodlo, že jsme prostě hráli dobrej volejbal. Kluci byli nabuzení a diváci jim hodně pomohli," usmál se trenér.

Na nostalgii si ale nepotrpí. „Jen matně se mi vybavují vzpomínky na minulý ostravský šampionát, přece jen už je to dávná historie. V pěti setech jsme tehdy ztratili zápas o bronz s Rusy, přitom ve skupině jsme je porazili 3:0. Na druhou stranu jsme ale celý turnaj hráli perfektní volejbal, tým ze sebe vyždímal, co mohl," líčil Novák, jenž by se vůbec nebránil opakování historie. Tehdejší čtvrté místo národního týmu zůstává nejlepším českým umístěním na ME za posledních dvacet let.

„Hlavně atmosféra tehdy byla skvělá, měli jsme každé utkání v zádech deset tisíc lidí. Tolik letos bohužel přijít nemůže," připomněl, že hygiena povolila jen poloviční kapacitu haly. Novák ale věřil, že fanoušci český tým úplně ve štychu nenechají. „Návštěvnost ale zřejmě poznamená, že jsou tu nějaké procedury potřebné ke vstupu a v divné době se na sport ještě neodváží jít každý, ale při premiéře bylo dobře, že podpora z hlediště přišla," mínil kouč.

Jan Hadrava v akci

Vladimír Pryček, ČTK

Také měl radost, že reprezentanti při premiéře nepodlehli tlaku domácího prostředí a nezlomil je ani ztracený třetí set. „Slovinci sami toho až tolik udělat nemuseli, dali jsme jim třetí set vlastními chybami na talíř, ale klobouk dolů, jak jsme se zvedli," ocenil Novák.

„Zkušené kluky by tohle nemělo poznamenat, mladí ptáci jsou však dost emocionální a úplně nevím, co se jim honí hlavou. Zatím to platila ta lepší varianta, že je publikum dostalo do transu a předvedli skvělý volejbal. Teď to jen chce opakovat i v dalších zápasech, aby nekoukali doleva doprava, a hráli, co mají zažité," přemítal kouč.

Radost českých volejbalistů po senzační výhře na ME nad Slovinskem - (vpředu zleva) Jan Galabov, Michal Finger a Martin Licek.

Vladimír Pryček, ČTK

Snažil se celou sobotu s pokorou nachystat tým na souboj s Běloruskem. „Není prostor pro euforii, protože před námi je, řekněme, takový klíčový zápas směrem k postupu a rozhodně bychom si nechtěli znehodnotit cennou výhru nad Slovinskem," dodal.