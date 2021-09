Už nesmíme být jako Robin Hood, prohlašuje volejbalista Bartůněk

První set s Bulharskem vyzněl na ostravském ME pro volejbalovou reprezentaci katastrofálně, při sotva dvacetiprocentní úspěšnosti útoku uhrála pouhých deset bodů a zdálo se, že kráčí vstříc debaklu. Příchod střídajícího nahrávače Luboše Bartůňka ale zapůsobil na tým jako živá voda a podnítil obrat dění na palubovce.

Česku se nakonec málem povedlo skolit dalšího favorita a velkou měrou k tomu přispěl rozdělováním míčů právě Bartůněk. „Hrálo se mi skvěle. Jsem vděčný, že jsem dostal velkou šanci od druhého setu a snažil jsem se ji maximálně využít," řekl.

„Není jednoduché skočit tam takhle z lavičky, ale podařilo se mi rozvířit hru týmu. Možná jsme Bulhary tím prvním setem trochu uspali, každopádně se nám povedlo převzít režii," líčil 31letý hráč, jenž naskočil místo trápícího se Janoucha a dostal Česko do laufu.

„Bulhaři měli Kubu perfektně načteného, Luboš ale naši hru od druhého setu oživil," ocenil trenér Jiří Novák. Bartůněk dobrým mixem nahrávek dokázal i bodově probudit univerzála Hadravu. „Klapalo to, jak mělo," těšilo ho.

Jan Hadrava v útoku v utkání ME proti Bulharsku.

Sznapka Petr, ČTK

Volejbalisté pod jeho taktovkou vedli 2:1 na sety a měli mečbol. „Rozhodně to mrzí, byli jsme blízko. Skrimov nám do toho svým servisem na konci čtvrtého setu hodil vidle. „Asi nás koncovka poznamenala psychicky a v tie breaku jme byli od začátku dole. Bylo těžké se do toho ještě dostat zpátky, přesto věřím, že urvaný bodík proti Bulharům ještě doceníme," uvažoval.

Češi zatím doma na šampionátu hrají skvěle s favority, vždyť Slovince porazili a v pěti setech trápili Bulhary, jenže ani bod neuhráli proti Bělorusům, které přitom měli papírově zdolat. Po pondělním dni volna národní tým čeká klíčový zápas s Černou Horou. Výhra prakticky jistě přinese postup, porážka znamená konec naději. „Doufám, že už nebudeme jak Robin Hood, který obírá bohaté a rozdává chudým," narážel na nečekané výsledky národního týmu.

Radost Milana Moníka.

Sznapka Petr, ČTK

Proti Bulharům si Bartůněk užil i bouřlivých ovací publika. „Je to nádherný pocit, když jsou tři tisícovky diváků takhle ve varu. Snažím se pomoct týmu, když to jde," řekl nahrávač, jenž má po odchodu z Ústí nad Labem nově angažmá v Liberci.