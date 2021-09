Kanadský kouč nastavil Čechům odvážný cíl. Chceme mistrovství Evropy vyhrát, hlásí

Nikdy na mistrovství Evropy nezískali medaili, přesto teď čeští baseballisté vyhlásili odvážný cíl. „Chceme šampionát vyhrát,“ prohlásil kanadský kouč českého výběru Mike Griffin. Co ho před startem ME v italském Turíně (12. až 19. září) vede k takovému optimismu?

„Jsme pohromadě spoustu let a teď máme ideální mix hráčů. Pět šest kluků, pro něž to bude první velký turnaj a měli by přinést novou energii, a k nim hodně zkušených hráčů, kteří vědí, jak vyhrávat,“ hlásí Griffin.

Pro řadu opor bude navíc turnaj rozlučkou s reprezentačním dresem. „Jsou s námi od dob, kdy neměli děti a rodiny, a i teď baseballu obětují spoustu času. Tak věřím, že se budou loučit dobrým výsledkem,“ doplňuje reprezentační asistent Petr Baroch.

Češi se postupně utkají se Švédskem, obhájci zlata z Nizozemska a Slovenskem. Z každé ze čtyř skupin postoupí dva nejlepší do čtvrtfinále, kde by se Češi měli vyhnout papírovým favoritům z Nizozemska, Itálie a Španělska.

Postrádat ale budou největší hvězdu Martina Červenku, který v zámoří dlouhodobě usiluje o premiérový český start v prestižní lize MLB. „Každý rok je pro něj důležitý. Je starší, nemusí dostávat tolik šancí. Chápeme jeho rozhodnutí, popřál nám hodně štěstí,“ hlásí Baroch.