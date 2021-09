Česko - Černá Hora 3:0 Nejdřív drama, pak exhibice. Čeští volejbalisté na ME postupují

Výhrou 3:0 nad Černou Horou po setech 30:28, 25:23 a 25:10 si čeští volejbalisté na ME zajistili postup ze skupiny B do osmifinále šampionátu, které sehrají rovněž v Ostravě. Ještě než dojde na play off, završí domácí reprezentanti účinkování v základní části turnaje ve čtvrtek večer proti dosud neporažené Itálii.