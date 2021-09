Nenechali jsme Francouze nadechnout, těší Nováka. Euforie mu ale do týmu nesmí

Jak se cítíte po zápase, při němž se vaši svěřenci postarali o obrovskou senzaci?

Budu výjimečně stručný, i když zrovna po takovém zápase bych se mohl rozpovídat. Mám hlavně radost za hráče. Já si je vybral, věřím jim a snažím se je připravit svojí formou práce a úspěch, ať si slíznou oni.

Pohltila i vás strhující atmosféra duelu s Francií?

Pořád jsem klukům zdůrazňoval, ať jsou odvážní a zůstanou u agresivní hry. Dostali tím Francii pod tlak, kterému možná v předchozích zápasech nečelila. Malinko jsem s tím kalkuloval a podařilo se nám to perfektně. Nenechali jsme soupeře úplně nadechnout, hlavně koncovky všech tří setů ustálo celé mužstvo bravurně.

Tento faktor nakonec rozhodl?

Klíčový byl náš týmový výkon. Od začátku šampionátu se snažím do kluků natlouct, že jich je tady čtrnáct a vyhrávají i prohrávají všichni spolu. Vždycky je sice potřeba, aby tu káru někdo trošku táhnul, ale že složí balon, má pro tým stejnou váhu, jako když ho třeba jen nadrazí.

Kolik energie dodaly hráčům přes čtyři tisíce diváků v bouřící hale?

Strašně moc. Diváci byli v podstatě našim sedmým hráčem a mají na úspěšném výsledku velkou zásluhu.

Ve čtvrtfinále potkáte znovu Slovince. Bude výhodou, že jste je ve skupině nečekaně porazili?

Nebude. Slovinci obhajují stříbro a znovu budu platit za velké favority, takhle to musíme klukům jasně říct. Budeme na ně působit velice tvrdě, aby zapomněli, co se stalo v pondělí večer. Sice po skvělém výkonu zdolali elitního soupeře, ale tím to všechno končí. Nesmí nám do mužstva proniknout nějaká přehnaná euforie.

Čeští volejbalisté se radují z vítězství, zleva Josef Polák, Jan Hadrava, Martin Licek, Michal Finger a Adam Bartoš.

Jaroslav Ožana, ČTK

Po týden staré zkušenosti se přece jen maličko obáváte, jak hráči zvládnou mentálně takový úspěch?

Všichni moc dobře víme, co se nám stalo po úvodním senzačním vítězství na turnaji, kdy jsme další utkání s papírově daleko slabším Běloruskem neustáli v hlavě. Zahodili jsme herní inteligenci a najednou měli těžký trenky. Tohle se v žádném případě nesmí opakovat. Taky na Slovince potřebujeme vletět, dát do hry pozitivní emoce a zase se rvát o každý balón. Středeční večer nám dává šanci, která se nemusí dlouho opakovat.