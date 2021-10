Perušič, Schweiner

Perušič a Schweiner odvrátili v prvním setu s Nizozemci dva setboly a sadu získali 27:25. Ve druhém už vedli o sedm bodů (13:6), ale o náskok přišli. V koncovce nevyužili tři mečboly a po prohře 27:29 museli do tie-breaku. Ten rozjel skvěle na podání Schweiner, Češi vedli 7:1 a náskok už tentokrát nepromarnili. Perušič utkání ukončil přímým bodem z podání - 15:10.

"Po prvním vyrovnaném setu se nám podařilo dobře nastoupit do druhého až do stavu 12:6, kdy jsme to vzali podle našich sázkařských fanoušků do teplých a prohráli. Třetí set už jsme předvedli úctyhodný výkon a první zápas proti holandských věžím vyhráváme," uvedli na sociálních sítích čeští hráči, jimž patří druhé místo ve světovém žebříčku.

Americkou dvojici přehráli už pod umělým osvětlením jasně. Dominovali výbornou obranou a důraznějším útokem. V první setu vedli 7:2 a soupeře deklasovali rozdílem devíti bodů 21:12. Ve druhém sice přišli o náskok 9:5, ale od stavu 12:12 měli znovu navrch a vyhráli 21:16.

Na další utkání si Perušič a Schweiner počkají až do čtvrtečního večera, kdy se od 22:30 střetnou se čtvrtým párem z olympiády v Tokiu Lotyši Martinsem Plavinšem a Edgarsem Točsem. Poslední zápas ve skupině s domácí dvojicí Paolo Nicolai, Daniele Lupo je čeká v pátek od 18:00.

Vítězové dvou pětičlenných skupin projdou do semifinále a páry na druhých a třetích místech si zahrají čtvrtfinále.