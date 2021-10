Volejbalisté Karlovarska vyhráli v 2. předkole Ligy mistrů v Záhřebu

V první sadě nedokázali Západočeši stáhnout náskok domácích hráčů, na servisu i ve hře je trápil především Buša. Blokaře Wilsona pak vystřídal Zajíček a karta se otočila. Karlovarsko začalo mnohem lépe podávat i útočit a druhý set vyhrálo rozdílem osmi bodů.

Po prohrané koncovce třetí sady (24:26) se hra domácí Mladosti zhroutila. V závěrečném setu uhrál chorvatský celek pouhých osm bodů. Západočeši si tak vytvořili mnohem lepší pozici než v prvním předkole, kdy s Galati první zápas v Rumunsku prohráli 2:3 a doma si nakonec zajistili postup až ve zlatém setu.

Postup do skupinové fáze Ligy mistrů si zajistí až úspěšné týmy z třetího předkola. Mezi elitní dvacítku se posunou dvě mužstva. Karlovarsko by v případě postupu hrálo s vítězem dvojzápasu mezi Benficou Lisabon a finským celkem Levoranta Sastamala. Vyřazené mužstvo se přesune do Poháru CEV, kde v listopadu nastoupí proti Ústí nad Labem.