Hermannová má na písku definitivně novou parťačku i trenéra. Pár se ukáže v Brazílii

Český beachvolejbal se může těšit na novou silnou dvojici. Barbora Hermannová bude nově hrát po boku Marie Sáry Štochlové. Trenérem zmíněného páru pak bude Argentinec Sebastian Menegozzo. Poprvé půjde do akce nově vytvořené duo na čtyřhvězdičkovém turnaji Světové série v brazilské Itapemě, hrát se bude od 10. do 14. listopadu. Informace zveřejnila v tiskové zprávě v pondělí agentura Sport Invest.

Hermannová uvedla, že budoucnost, a tedy i novou spoluhráčku, začala intenzivně řešit až po letošních olympijských hrách v Tokiu. Měla jsem nějaké tipy. Maruška byla hned od začátku první volba, viděla jsem v ní mladý energický talent, který se dá hodně tvarovat," prozradila česká reprezentantka.

Dojem na ni Štochlová udělala loni na mistrovství republiky. "Se svojí tehdejší parťačkou nám zavařily v zápase o postup do semifinále. Líbila se mi její energie na hřišti, bojovnost, cílevědomost," konstatovala. Svou volbu konzultovala s Markétou Nausch Slukovou a také trenérem. "I jim přišla Maruška jako jedna z nejlepších, které by pro mě mohly být pravou volbou. Poté, co jsme spolu odehrály mistrovství Evropy ve Vídni, mě to jen utvrdilo. Vyzkoušela jsem si, jaké je to stát s ní na hřišti, bavilo mě to, přišlo mi, že bychom se mohly sejít po lidské i herní stránce."

Problém prý není ani v tom, že jsou obě hráčky v nově vytvořené dvojici blokařkami. "I přesto, že jsme obě blokařky, budeme se moct v poli vystřídat, nebo bude Maruška víc v poli, protože ukázala, že je rychlá a baví jí to," dodala ohledně volby nové spoluhráčky Hermannová a zásadní slovo měla i při volbě trenéra.

České plážové volejbalistky Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Nausch Sluková.

Sport.cz

„Sebastiana jsem přivedla já, znám ho ze Světové série, fungoval na Slovensku u jejich nejlepšího týmu, pak v Německu, poslední tři roky trénoval nejlepší španělský tým, se kterým byl na olympiádě. Věděla jsem, že španělské holky se budou rozcházet, protože jedna končí kariéru, druhá možná bude chtít dítě, takže jsem měla tušení, že Sebastian bude volný," konstatovala.

"Jeho tréninky, které jsem na různých soustředěních zažila, se mi líbily, cvičení měla smysl, líbilo se mi, jakou práci udělal s týmy, se kterými pracoval. Potřebovaly jsme někoho, kdo má zkušenosti s turnaji, které bychom chtěly objet. Maruška mi v tomhle dala úplnou svobodu a důvěru. Už když jsem se jí přišla po sezoně zeptat, tak jsem trenéra měla víceméně domluveného, ona pak se vším souhlasila," doplnila Hermannová.

Je jí ale jasné, že se s novou spoluhráčkou bude nějaký čas sehrávat. Netroufá si však odhadnout, jak dlouho to bude trvat. "Každá máme novou roli. Je před námi spousta tréninků, kdy bude potřeba, abychom se sehrály, naladily se, poznaly v různých situacích, abychom věděly, jak na tu druhou reagovat, jak si nahrávat balony. Líbí se mi, že máme obě energicky nabito, bude fajn to v trénincích co nejvíc využít. Obě se chceme učit nové věci," doplnila s optimismem a pomalu už vyhlíží nejjbližší akci v Brazílii.

"Hlavně chceme hrát ostré zápasy, zjistit informace o našem herním stylu, o situacích, které potřebují vypilovat. Pojedeme tam s ambicemi získat nějaké body, které se nám můžou hodit do žebříčku, jelikož Maruška může akorát bodově získat, já zase nebudu velké body ztrácet," odkryla plány Hermannová.

Nový pár očima trenéra Sebastiana Menegozza „V Marušce vidím mladý talent, v Báře zase osvědčenou zkušenost. Na obou je ale vidět hlad po nových výzvách. Chceme se naučit co nejvariabilnější styl, vytvořit si svou vlastní herní identitu, se kterou budeme schopní postavit se a konkurovat soupeřkám. Pokud se nám podaří využití individuální potenciál Báry i Marušky, tak nemám obavy, že bychom nedosáhli našich cílů.“

"Pro nás je to benefit v mnoha aspektech. Výsledek není úplně směrodatný, jsme spolu krátce, trenér se rozmýšlel, jestli vůbec do Brazílie jet. Není s námi tolik času, aby potrénoval úplně všechno, co by chtěl, abychom to pak představily i na turnaji. Bude to křest ohněm, spíš jde o to získat o našem týmu informace a zkusit si hned na první dobrou zahrát proti světovým týmům, odnést si zkušenosti, body i nějaké znalosti, jak to může na turnajích vypadat, jak to může mezi námi fungovat," doplnila s tím, že pro nově vytvořenou dvojici budou na začátku cílem určitě turnaje kategorie challenger.

"Budeme se ale určitě chtít dostat mezi šestnáct nejlepších. Nebude to jednoduché. Plus je mistrovství Evropy a mistrovství světa, tam bychom se rády dostaly. Sehrávání bude složité, náročné, my do toho půjdeme tak, že každý turnaj je pro nás šance získat nové zkušenosti a znalosti," konstatovala Hermannová.