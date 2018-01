Tohle neviděli? Sudí šokovali, hvězda pochopila, že se musí hádat

Nechtěná, ale o to povedenější trefa. Čekalo se jen, že rozhodčí ji v zápase NBA potvrdí a ukazatel skóre se posune. Ale šlo to tak nějak ztuha. Hvězdný argentinský basketbalista Manu Ginóbili ze San Antonia se v utkání na hřišti New York Knicks nejdřív jen divil, ale záhy pochopil, že mu nezbývá nic jiného než si tříbodový koš vyhádat. Rozhodčí totiž dělali jakoby nic. Hrálo se dál.