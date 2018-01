Vyměňte rozhodčí v NBA, navrhl šampión. A dostal pokutu půl miliónu

Green se rozhorlil po sobotním utkání s Los Angeles Clippers (121:105), v němž obdržel jedenáctou technickou chybu v sezóně. Víc jich žádný jiný hráč nenasbíral.

Podle něj rozhodčí berou věci v zápasech osobně. "Je to zlé, hrozné. Nevím, proč to tak chodí. Ale je to absurdní a kazí to hru. Vyřešit tohle by měla být jedna z priorit, ne-li ta úplně hlavní," řekl Green. Dosud poslední technickou chybu si vysloužil za to, že se dožadoval odpískání faulu pro Montrezlu Harrella, který zablokoval jeho pokus o smeč.

Green, který získal s Golden State titul i v roce 2015, navrhl vedení NBA začít s čistým štítem a povolat jiné rozhodčí. "Můžou vzít úplně nové. Už je v tom příliš mnoho osobního. Prostě to takhle nefunguje," prohlásil nejlépe bránící hráč minulého ročníku a účastník dvou Utkání hvězd.