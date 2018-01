Washington i s přispěním Satoranského zdolal Orlando

Washington předvedl v útoku zlepšený výkon, ale trápil se v obraně, kde mu dělali problémy zejména pivot Bismack Biyombo (21 bodů a 13 doskoků) a rozehrávač Elfrid Payton (27 bodů a 8 asistencí). Zápas byl vyrovnaný až do koncovky, když nejvyšší rozdíl ve skóre činil osm bodů.

V závěru dal důležité body kapitán Washingtonu John Wall, spolu s Bradleyem Bealem zaznamenali každý 30 bodů. Wall se v pátek stal teprve čtvrtým hráčem v historii Wizards, který nastřílel přes 10 tisíc bodů. A i přes závěrečnou komplikaci v podobě zbrklé střely Kellyho Oubreho v době, kdy měl spíše šetřit čas, si Washington výhru pohlídal. V posledních vteřinách u toho byl opět Satoranský.

"Jít tam z lavičky na poslední 15 vteřin není ideální. Tlak na vás je tím větší. Naštěstí jsme vedli o pět bodů, takže stačilo ubránit jeden útok a prakticky to dostřílet na šestkách. Je těžké psychicky jít na hřiště takhle v závěru, protože už čekáte, že se to dohraje bez vás. Naštěstí to ale dopadlo dobře," řekl Satoranský po utkání pro ČTK a Radiožurnál.

"S Orlandem je to hodně rychlé tempo. Běhají do protiútoku hodně i po obdrženém koši. To jsme vlastně už viděli, když jsme s nimi hráli před dvěma týdny. Payton nám dělal obrovské problémy. Potřetí v řadě nám dal asi 30 bodů. Je to takový ten hráč, že v ničem výrazně nevyniká, ale ve všech činnostech je solidní a dokáže vás ošálit svými triky. Myslím, že právě v důležité momenty jsme zahráli dobře. Byli jsme tým, který hrál lépe v obraně a to rozhodlo zápas," uvedl Satoranský.

Sám se blýskl smečí po zisku míče, vydařeným nájezdem, ale také dobrou obranou korunovanou dvěma zisky. I kvůli své práci v obraně šel v závěru na hřiště. "Myslím, ze důvěra trenéra v moji obranu je větší. To se projevilo například v Memphisu, kde mě nechal poslední čtvrtinu bránit Tyreka Evanse. Myslím, že mi věří víc," řekl Satoranský na adresu kouče Scotta Brookse.

Indiana zaskočila favorizovaný Cleveland a doma zvítězila 97:95, přestože prohrávala už o 22 bodů. Třetí čtvrtinu ale ovládla o 16 bodů, navíc v posledních čtyřech minutách nedovolila loňskému finalistovi ani bod a šňůrou 8:0 dokonala obrat. Clevelandu nepomohlo ani 27 bodů, 11 asistencí a osm doskoků LeBrona Jamese.

Úřadující šampioni Golden State Warriors zvítězili 108:94 v Milwaukee, přestože stále postrádají svou hvězdu Stephena Curryho. Kevin Durant zaznamenal 26 bodů, Draymond Green přidal 21 bodů.

Na výhře Minnesoty nad New Yorkem 118:108 se největší měrou podílel pivot Karl-Anthony Towns, který si připsal 23 bodů, 15 doskoků a devět asistencí a těsně mu unikl druhý triple double v kariéře. Podobně na tom byl Spencer Dinwiddie z Brooklynu, kterému při výhře 110:105 nad Atlantou chyběl k triple double jediný doskok (20 bodů, 10 asistencí a 9 doskoků).

New Orleans se po zranění vrátila hvězda Anthony Davis a hned 36 body přispěl k výhře 119:113 nad Portlandem.