Slovinci hrozí na protest proti sudím odjezdem z ME

"Co se tady děje, přesahuje všechny meze," rozčiloval se v Záhřebu sekretář Slovinského házenkářského svazu Goran Cvijič. "Svaz vážně uvažuje o tom, že ME opustí. Na druhou stranu jsme si vědomi negativních důsledků, které by tohle rozhodnutí mělo na další generace," dodal.

Slovinci začali mluvit o odjezdu poté, co dnes dopoledne evropská federace EHF zamítla jejich protest proti výsledku pondělního utkání. V jeho závěru rozhodčí po dlouhé konzultaci u videa umožnili Němcům házet sedmičku za to, že slovinští hráči ve středovém kruhu bránili jejich poslední rozehrávce.

Představitelé slovinského týmu si stěžovali na rozhodčí už po úvodním duelu ve skupině C proti Makedonii (24:25). Ve středu se mají v závěrečném utkání skupiny utkat s Černou Horou o třetí postupové místo.