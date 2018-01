České šampiónky si ve volejbalové Lize mistryň připsaly třetí porážku

"Soupeřky měly velkou kvalitu. Zejména na síti demonstrovaly svou sílu jak v útoku, tak i na bloku. Přehrávaly nás jak tvrdostí, tak i výškovou převahou. Za deset sezón našeho působení v Lize mistryň jsme hráli zřejmě proti jednomu z nejlepších týmů," řekl ČTK trenér Čada.

Hanačky vstoupily do utkání s přílišným respektem. Přenechaly úřadujícím italským mistryním iniciativu a v úvodních dvou setech se nevzmohly na vážnější odpor. Často doplácely na nevynucené chyby, kterými darovaly domácím volejbalistkám laciné míče. V prvním setu uhrály pouze 12 bodů a ve druhém si připsaly jen o jeden více.

Do třetího dějství už vstoupily české mistryně mnohem odvážněji. Více riskovaly, zlepšily hru v poli, zpřesnily souhru a to se odrazilo i na větší jistotě v útoku. Soupeřky v tomto setu nepustily ani jednou do vedení.

V koncovce získaly náskok 24:19 a v nervózním závěru se jim podařilo proměnit čtvrtý setbol. "Tuto sadu jsme získali zásluhou velmi dobrého podání, kterým jsme dostali Novaru pod tlak. Jsem rád, že se nám podařilo uhrát alespoň jeden set," dodal Čada.

Nasazené tempo ale Hanačky neudržely. Volejbalistky Novary opět převzaly ve čtvrtém setu režii zápasu do svých rukou a bez problémů si připsaly tříbodové vítězství.

Ve čtvrtém kole se Prostějov s Novarou utká znovu, 7. února ji přivítá doma.

Volejbalová Liga mistryň - skupina B, 3. kolo: Gorgonzola Novara - Agel Prostějov 3:1 (12, 13, -22, 14) Rozhodčí: Vinalijev (Bul.), Schürmann (Licht.). Čas: 97 min. Diváci: 1900. Sestava a body Prostějova: Emontsová 13, Trnková, Horká 15, Kossányiová 11, Herelová 7, Weissová, libero Kovářová - Nová, Slavíková, Tomašeková 1, Zatloukalová. Trenér: Čada. Nejvíce bodů Novary: Egonuová 17, Plaková 16, Enrightová 14. Fenerbahce Istanbul - Imoco Conegliano 2:3 (21, 25, -15, -17, -10).