Volejbal jede na dluh, přiznal Pakosta. Plány jsou velké, ale situace je kritická

Máte připravený nějaký krizový plán, pokud peníze do konce března nepřijdou?

Pro nás už vlastně ta stávající situace je krizový scénář. Museli jsme zajišťovat zdroje financování. Vše máme vyřešené do konce března a pokud do té doby nenačerpáme státní peníze, tak se budeme snažit prodloužit možnost náhradního financování, což pro nás jako neziskové organizace je velice složité. My ty peníze potřebujeme na aktivity, které už třeba proběhly. To není o tom, že by nám ty finance ležely někde na účtu.

Jak dlouho v tomhle režimu můžete fungovat?

Nejde to už teď. Nedá se říct, jestli vydržíme o čtrnáct dní více nebo méně. Každý svaz to má trošku jiné. Zimní sporty jsou na tom ještě hůře než my, protože mají takovou tu hlavní sezónu. A my v nějaký okamžik budeme muset stopnout placení peněz, které jde na trenéry a dotkne se to chodu celého svazu. My jsme vlastně ve stavu za minutu dvanáct, aby se rozběhlo, když už ne plnohodnotné, tak alespoň částečné nebo zálohové financování ze strany státu.

Můžete být konkrétní v tom, kde jste již museli škrtat?

My jsme zatím podávali žádost o finance ve třech ze čtyř vypsaných programů, ve kterých můžeme jako svaz žádat. Ty programy byly reprezentace, talent a významné sportovní akce. V programu reprezentace jsme žádali výrazně více, ale dostali jsme stejné peníze jako loni. To pro nás znamená, že spoustu těch aktivit, které jsme měli naplánovány, poškrtáme, abychom udrželi v chodu národní týmy a zajistili důležité akce. Ale znamená to nulu prostředků na nějaké rozvojové projekty i nové aktivity. Stejně tak v oblasti mládeže, byť se mluví o tom, že je to preferovaná a podporovaná oblast, tak nám se to v tom letošním roce neprojevilo. Objem finančních prostředků je stejný jako v roce 2017.

I v tomhle krizovém režimu bude Česko pořádat mužskou část Final four. Je to pro volejbal finančně výhodné, nebo je to spíš otázkou prestiže?

Je to prestižní sportovní záležitost. Tam musíme brát v úvahu, že po sportovní stránce je to úžasná příležitost. Jednak představit špičkový volejbal v Čechách, za druhé zvýšit šanci našeho národního týmu na postup do Světové ligy a my ty ambice máme. A pokud budeme patřit do nějaké užší špičky v Evropě a širší špičky světové, tak se musíme účastnit těch nejlepších akcí, kde máme možnost konfrontace. Tato akce je v červnu a tak se nám zatím naštěstí nepromítá negativně do cash flow.

A co se týká těch vynaložených financí?

Finančně tyto významné akce nelze organizovat bez výrazné podpory státu. A myslím, že to není specifikum volejbalu. Jde to napříč všemi sporty.

Zmíněné pořadatelství je tedy navázané na finance, na které čekáte?

Pokud by se stalo, že my neobdržíme prostředky, o které žádáme v programu významné sportovní akce, tak nám to bude komplikovat situaci. Je úplně absurdní, že máme březen, závazky vůči evropské volejbalové federaci CEV jsme museli definovat už na konci minulého roku. Dále máme akci spadající pod světovou federaci FIVB, kde to bylo obdobné.

Možná vás už začíná trochu tlačit čas, spíte klidně?

Já bych nespal klidně ani kdybych to měl přiklepnuté, protože minulý rok byl vyhlášený program, byla schválená částka, byly podepsané akceptační protokoly a nějakou dobu poté se to zrušilo. A my jsme následně dostali částku nižší. Takže jistotu nemáte, dokud nejsou peníze na účtu. Já nemám na účtu v tenhle okamžik od MŠMT ani korunu. Doufejme jen, že ten minulý rok a ten letošní rok probudí odpovědné lidi natolik, aby situace ve sportu, alespoň z časového pohledu se dostala do normálu, ve kterém funguje privátní sektor.

Co si pod tím máme představit?

To znamená, že někdy ve třetím kvartálu budou mít vypsány a vyhodnoceny programy, svazy budou vědět na kolik mohou dosáhnout. Podle toho se budou nastavovat rozpočty, plánovat a případně rušit akce, které mají v plánu pořádat, ale nebude na ně dost prostředků.